Harte Gangart war im Derby die Devise

Der Jubel den Fans und Spielern des SC Gresten-Reinsberg war nach dem 3:2-Auswärtssieg bei Absteiger Steinakirchen groß. In einem rassigen Spiel mit ständig wechselnden Führungen behielten die Gäste dank eines Treffers von Elias Frühwald knapp die Oberhand. Für Grestens Coach Engin Güclü war es jedoch ein Pyrrhus-Sieg, da Neo-Legionär Tomas Bednar verletzt ausscheiden musste. Er ärgert sich: „Seine Gegenspieler haben ihm oftmals überhart attackiert. Schlussendlich musste er vom Platz. Ich hoffe, dass seine Verletzung nicht allzu schlimm ist. Zur Wochenmitte wissen wir mehr.“

Für die Erlauftaler wäre das Fehlen Bednars, der sich in zwei Spielen vier Mal in die Torschützenliste eingetragen hat, eine große Schwächung. Speziell vor dem bevorstehenden Duell gegen den Vorjahresdritten Sonntagberg würde der neue Goalgetter seinem Team abgehen. Dennoch blickt Güclü positiv der nächsten Herausforderung entgegen: „Wir sind perfekt in die Saison gestartet, befinden uns mit sechs geholten Zählern auf dem richtigen Weg. Wir werden nun von Spiel zu Spiel schauen. Unser Selbstvertrauen ist groß. Wir haben derzeit eine sehr gut harmonierende Truppe. Ich bin mir sicher, dass wir auch in Sonntagberg fleißig weitere Punkte sammeln werden.“

Bei Steinakirchen war Trainer Josef Lagler über die harte Spielweise überrascht. Vor allem bei seiner Mannschaft hatte er sich mehr „spielerischen Lösungen“ gewünscht. „Eigentlich hatten wir in der Kabine eine andere Herangehensweise besprochen. Am Ende haben wir uns angepasst“, sagte Lagler. Dabei trauerte der Neo-Coach den vergebenen Chancen im Derby nach. Davon zeugen drei Aluminiumtreffer seiner Mannschaft. „Von daher wäre ein Unentschieden mit Sicherheit drinnen gewesen“, ärgert sich Lagler und fügt hinzu: „Die Mannschaft ist noch jung und lernt mit jeder Chance dazu.“ Dafür freute er sich über die große Zuschauerkulisse. Über 400 Zuschauer waren in Steinakirchen am Platz und verfolgten das Duell. „Ich glaube, das kann sich für eine 2. Klasse sehen lassen“, sagt Lagler, der seinen Blick schon wieder nach vorne gerichtet hat.

In der nächsten Runde trifft seine Elf am Sonntag auf Opponitz. Hier möchte der Steinakirchen-Trainer wieder mehr spielerische Lösungen seiner Elf sehen.