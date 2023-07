Milan Krenn kehrt nach Wolfsbach zurück

Schon ein Mal war Milan Krenn als Trainer in Wolfsbach engagiert. Nach kurzer Pause nach seiner Entlassung in Hausmening kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück. Dabei war Krenn schon drauf und dran, in „Trainerpension“ zu gehen. „Ich wollte den Trainerhut schon an den Nagel hängen. Nach sechs Jahren am Stück brennt man dann so ein bisschen aus“, sagt Krenn. Das erneute Engagement habe sich dann recht spontan ergeben. „Wir hatten immer schon einen guten Draht zueinander, und ich habe Franky (Anm.: Wutzel) schon vor längerer Zeit versprochen, mich auch wieder bei einem Wolfsbach-Spiel blicken zu lassen. Das ging sich aber zeitlich nie aus, während ich Trainer war. Wir sind dann ins Gespräch gekommen und haben dann gemerkt, dass es wieder passen könnte.“ Seine Aufgabe wird es sein, junge Eigenbauspieler einzubinden und zu entwickeln. „Diesen Weg wollen wir verfolgen, und wir glauben, dass uns Milan da auf jeden Fall weiterhelfen kann“, erklärt Sektionsleiter Franky Wutzel. Das erste, neuerliche Kennenlernen wird es am Donnerstag geben, wenn Krenn zum ersten Training bittet. „Mit jungen Spielern zu arbeiten und etwas aufzubauen, dafür brenne ich! Ich freue mich, dass wir da jetzt wieder richtig durchstarten können.“