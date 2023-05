Neues Feuer im Titelrennen entfacht

Eigentlich wäre das vergangene Wochenende für Aschbach spielfrei gewesen. Aufgrund der Nachtragspartie gegen Kienberg am Donnerstag wurde daraus jedoch nichts. Wegen eines schon gebuchten Urlaubs war Trainer Daniel Grubhofer nicht mit von der Partie. Für ihn übernahmen Fehmi Sari und Michael Reikersdorfer. „Die beiden haben das wirklich super gemacht. Die Vorgaben des Trainers sind zu 100 % umgesetzt worden“, erklärte Sportlicher Leiter Joachim Wimmer. Von Beginn an habe man nichts anbrennen lassen und den Gegner gut unter Kontrolle gehabt. Mit einem 4:0-Sieg holte man letztendlich nicht nur drei wichtige Zähler im Aufstiegsrennen, sondern übernahm zusätzlich auch wieder die Tabellenführung von den Scheibbsern, die am Wochenende gegen Lunz nicht über ein 1:1-Remis hinauskamen. Der Vorsprung der Aschbacher beträgt nun einen Punkt. „Wir sind wirklich sehr gut weggestartet in die Partie, haben das Spiel gut unter Kontrolle gehabt und haben viele Chancen kreiert“, resümiert Wimmer.

Im Rennen um den Aufstieg wird es jedenfalls noch einmal richtig spannend in den verbleibenden Runden. Kommendes Wochenende gastiert Aschbach bei Sonntagberg. Die Hausherrn haben zwar aktuell eine Partie mehr absolviert als Scheibbs und Aschbach, könnten mit einem Heimsieg jedoch vorerst auch an Aschbach vorbeiziehen. Beim FC Sonntagberg will man die letzten Runden aber versuchen, mit wenig Druck an die Sache heranzugehen. „Ja, theoretisch ist die Chance noch da. Aber wir blenden das aus und schauen wirklich nur von Partie zu Partie und was dann am Ende herauskommt. Zunächst kommt jetzt sowieso erst einmal das Spiel gegen Aschbach. Dann werden wir sehen, was uns dieses Spiel bringen wird“, erklärt Sonntagbergs Sportlicher Leiter Klaus Egger.