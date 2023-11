Remis im Duell der Goalgetter

Die Bezirkshauptstädtern kürten sich mit dem Unentschieden im Nachbarschaftsduell gegen den SC Gresten-Reinsberg zum „Winterkönig“. Die angepeilte perfekte Hinrunde ohne Punkteverlust blieb den Scheibbser Kickern jedoch verwehrt. Für SVS-Coach Stefan Kogler ist diese Tatsache verschmerzbar, wie er gesteht: „Natürlich wollten wir gewinnen und die tolle Herbstsaison mit einem perfekten Ergebnis abschließen. Gresten hat es uns aber alles andere als einfach gemacht. Das Ergebnis geht im Endeffekt in Ordnung und spiegelt die Leistungsstärke beider Teams wider.“ In dieser Partie stand vor allem auch das Duell der beiden Goalgetter Josef Ekker gegen Tomas Bednar im Fokus.

Die Toptorschützen beider Mannschaften steuerten dann auch die entscheidenden Treffer bei. Bednar erzielte in der 46. Minute mit seinem 24. Saisontreffer die Grestner Führung. Ekker gelang fünf Minuten später mit seinem 16. Saisontor der verdiente Ausgleich. Apropos Ekker: Der Scheibbser Goalgetter schied in der 78. Minute verletzungsbedingt aus. Kogler macht sich Sorgen: „Es hat leider alles andere als gut ausgesehen. Ich befürchte fast, dass es sich um einen Kreuzbandriss handelt. Das wäre für uns extrem bitter, denn er war unglaublich toll in Form. Es war die beste Halbsaison seiner Karriere.“ Ekker mit Verdacht

auf KreuzbandrissEine Magnetresonanz-Untersuchung soll unter der Woche Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben.“ Die Kicker des SC Gresten-Reinsberg verpassten mit dem 1:1-Remis den Sprung an die Tabellenspitze. SCG-Coach Engin Güclü kann mit Platz drei in der Herbsttabelle gut leben, wie er betont: „Der Herbstmeistertitel ist nur eine Zwischenbilanz, die für mich keine Bedeutung hat. Natürlich wäre es für die Jungs schön gewesen, aber wichtiger ist es, dass wir in der Tabelle voll dabei sind und auch Scheibbs die ersten Punkte der Saison abgenommen haben. Wir haben gezeigt, dass Scheibbs nicht unschlagbar ist.“ Güclü spricht hier vor allem den Stangenschuss von Thomas Wagner in der Schlussminute an: „Da waren wir schon sehr knapp am Sieg dran.“ In der Defensive der Grestner machte sich das Comeback von Thomas Fröschl bezahlt, wie Güclü berichtet: „Er hat den Scheibbser Goalgetter Ekker sehr gut im Griff gehabt. Das war sicherlich ein wichtiger Punkt in dieser Partie.“ Im Gegenzug war jedoch auch die Grestner Tormaschine Bednar in der Scheibbser Defensive rund um Jakob Resl sehr gut aufgehoben.