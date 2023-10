Scheibbs bleibt ohne Fehl und Tadel

Der Erfolgslauf des SV Scheibbs fand auch beim 5:0-Kantersieg gegen Sonntagberg seine Fortsetzung. Die Erlauftaler bleiben damit in der Liga das Maß der Dinge und als einziges Team ohne Punkteverlust. Einmal mehr glänzte die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Kogler mit ihrer Offensivpower. Und einmal mehr zeigten die Gastgeber eine mannschaftlich geschlossen starke Mannschaft. Vier verschiedene Torschützen untermauern, dass die SVS-Truppe im Angriff sehr variabel und unberechenbar agiert. Das gefällt auch Kogler: „Der Gegner kann nicht alle manndecken. Wenn einer zugestellt wird, dann sind vier andere da, die treffen. Das macht uns so gefährlich.“ Den neunten Sieg in Folge nehmen die Scheibbser beim bevorstehenden Bezirksderby in Lunz ins Visier. Dazu Kogler: „Gegen Lunz haben wir uns in der Vergangenheit stets schwer gemacht. Was war, interessiert mich aber nicht. Wir fahren nach Lunz, um dort die nächsten drei Punkte zu erobern.“ Danach steht für den Tabellenführer das Spitzenspiel gegen die aktuell ebenfalls noch unbesiegten Spieler aus Ertl auf dem Programm. Für den Erfolgscoach stet eines fest: „Es gibt nichts Schöneres, wenn es sich zum Ende der Hinrunde zuspitzt. Es ist cool, dass das Spitzentrio sehr stabil agiert und eng beisammen liegt. Natürlich wollen am Ende alle ganz oben stehen. Es ist zwar kein Wunschkonzert, wir wollen aber alles geben, dass wir hier die Nase vorne haben. Sollte hier die Entscheidung erst im letzten Hinrundenspiel gegen Gresten-Reinsberg fallen, wäre das für mich eine besondere Konstellation. Aber noch ist es nicht so weit. Jetzt konzentrieren wir uns auf Lunz und dann auf die anderen Aufgaben.“