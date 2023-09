Scheibbs zeigt Steinakirchen die Grenzen auf

Der SV Scheibbs blickt auf eine makellose erste Hälfte der Herbstsaison zurück. Nach sechs Spielen halten die Erlauftaler beim Punktemaximum von 18 Zählern. Das imposante Torverhältnis von 29 erzielten und lediglich drei erhaltenen Treffern kann sich ebenfalls sehen lassen. Beim 6:2-Kantersieg im Nachbarschaftsderby bei der Union Steinakirchen haben sich die Bezirkshauptstädter in starker Verfassung präsentiert. Spielertrainer Stefan Kogler stolz: „Dieses Spiel hat sich absolut gut angefühlt. Vor so einer Fankulisse einzulaufen und dann auch noch in dieser Art und Weise zu gewinnen, ist perfekt.“ Eines freut Kogler noch: „Es ist schön zu sehen, dass sich meine Mannschaft über die zwei unnötig kassierten Gegentore beim Stand von 5:0 sehr geärgert hat. Auf dieser Selbstkritik trotz des hohen Sieges können wir aufbauen.“ Die Scheibbser Kicker bekommen es nun zu Hause mit Strengberg zu tun, die einen 7:1-Triumph gegen Hollenstein feierten. Kogler gesteht: „Es ist schon komisch, dass die Gegner, gegen die wir spielen, davor immer hoch gewinnen. Aber das ist okay. Wir werden zu Hause wieder drei Punkte in Angriff nehmen.“ Der sportliche Höhenflug begeistert auch den Sportlichen Koordinator Erich Mühlbacher: „Es macht mich sehr stolz, wie unsere Mannschaft derzeit auftritt. Was soll ich sagen, wenn es läuft, dann läuft es. In Steinakirchen waren wir sicherlich eine Klasse stärker.“ Das Aufeinandertreffen barg eine weitere Brisanz in sich. Der neue Coach Steinakirchens, Josef Lagler, bekam es mit seinem Ex-Team zu tun. Die Veränderung bei seinem Ex-Team war unübersehbar. Dazu Lagler: „Scheibbs war mindestens eine Klasse stärker als wir. Das muss man so anerkennen.“ Mühlbacher bestätigt: „Unter Stefan Kogler ist das Team perfekt eingestellt. Wir spielen einen sehr schönen Offensivfußball und erzielen viele Tore. Die Handschrift unseres neuen Trainers ist eindeutig zu sehen. Josef Lagler hat mit seinem jungen Team in Steinakirchen noch viel Aufbauarbeit vor sich.“ Dem ist sich Lagler auch bewusst: „Die Mannschaft ist jung und gerade bei den Derbys setzen wir im Moment nicht immer unseren Plan um. Aber das ist eben der Jugend geschuldet. Mir war bei meinem Engagement klar, dass es so kommen wird. Wenn ich aber das nicht wollte, dann hätte ich es nicht machen dürfen.“