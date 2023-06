Stefan Kogler folgt Josef Lagler nach

In der Vorwoche wurde das Gerücht öffentlich: Josef Lagler, Coach der erfolgreichen Scheibbser Mannschaft, verabschiedet sich nach sieben Jahren nach Saisonende. Der scheidende Coach gesteht: „Der Vorstand und auch mein Team wissen bereits seit Längerem, dass ich nach dieser Saison nicht mehr weitermachen werde. Meine Entscheidung steht fest, unabhängig davon, ob wir Meister werden oder nicht. Sollte uns der Titelgewinn gelingen, dann wäre das natürlich ein perfektes Abschiedsgeschenk.“ Sieben Jahre lang coachte Lagler sein Team durch Höhen und Tiefen. Er gesteht: „Ich blicke auf eine lange und wunderbare Zeit zurück. In diesen Jahren habe ich viele Spieler aus der Jugend in den Kampfmannschaftsfußball begleiten können. Leider haben aufstrebende Talente, wie Laurenz Lasselsberger, den Verein verlassen. Aber das ist auch eine Bestätigung meiner Arbeit.“ Lagler wollte bereits im Vorjahr sein Traineramt zur Verfügung stellen.

Er betont: „Ich habe mich damals aber nochmals überreden lassen. Aber jetzt ist endgültig Schluss.“ Ob der Vollblutcoach weiter im Trainergeschäft bleiben wird, lässt er offen: „Das weiß ich aktuell noch nicht. Im Vordergrund steht auf jeden Fall meine Familie.“ Die Bezirkshauptstädter sind bei der Suche nach einem Nachfolger bereits fündig geworden. Am Sonntag sprach sich der Vereinsvorstand einstimmig dafür aus, dass Stefan Kogler, der in der Vergangenheit jahrelang seine Fußballschuhe beim SV Scheibbs zerrissen hat, nach der Saison das Traineramt übernehmen wird. Der Sportliche Leiter Erich Mühlbacher gesteht: „Mir tut es nach sieben Jahren intensiver Zusammenarbeit im Herzen weh, dass Josef Lagler uns nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen wird. Aber seine Entscheidung ist zu akzeptieren. Im Gegenzug freue ich mich bereits auf die Zusammenarbeit mit Stefan Kogler. Wir haben einen wirklichen Fußballexperten gewinnen können.“ Vorerst liegt bei den Erlauftalern jedoch die vollste Konzentration auf den letzten beiden Saisonspielen in Ertl und gegen Opponitz. Nach dem 3:1-Sieg gegen Strengberg geht das Kopf-an-Kopf-Rennen mit Aschbach weiter. Dazu Mühlbacher: „Es bleibt spannend. Ich hoffe nach wie vor, dass wir am Ende die Nase vorne haben werden. Ich denke, dass die nächste Runde eine Vorentscheidung bringen könnte.“