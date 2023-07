„Wollen den Aufstieg in die 1. Klasse“

Im Juni 1999 streifte sich der damals 18-Jährige zum letzten Mal als Spieler den Dress des SV Scheibbs über. Nach 24 Jahren und Stationen als Spieler unter anderem bei Rapid Wien, Waidhofen/Ybbs, 1860 München oder Admira Wacker sowie als Trainer unter anderem beim SV Gaflenz, beim SC Krems, beim ASK Ybbs oder zuletzt beim SV Oberndorf kehrt der „verlorene Sohn“ zu seinem Stammverein zurück.

Und Stefan Kogler hat große Ziele in seiner Trainertasche mit: „Als ersten Schritt wollen wir natürlich den Aufstieg in die 1. Klasse realisieren. Im Vorjahr haben die Scheibbser gesehen, dass es kein Selbstläufer ist. Auch dieses Mal wird es harte Arbeit von allen brauchen.“ Sein Engagement bei den Bezirkshauptstädtern hat sich seit Längerem angebahnt. Er gesteht: „Ich habe mich in Scheibbs immer wohlgefühlt und freue mich über meine Rückkehr zu meinen fußballerischen Wurzeln. Die neue Aufgabe ist sehr spannend. Ich hoffe, dass wir eine erfolgreiche Saison haben werden.“ Der Abgang von Goalgetter Peter Bohus schmerzt ihn: „Es ist schwierig, einen Spieler, der in der abgelaufenen Saison 17 Treffer erzielt hatte, zu ersetzen. Ich werde aber alles versuchen, mein Team dahingehend zu entwickeln, dass wir diese Lücke schließen können.“ Der Neo-Coach kündigt an, dass er in der Vorbereitung, die am 12. Juli startet, einiges probieren wird.

Es steht auch eine Änderung des Spielsystems im Raum: „Ich werde mir das genau ansehen. Es kann durchaus sein, dass wir bei Bedarf mit zwei oder sogar drei Angreifern agieren.“ Kogler freut sich besonders über die Rückkehr von Clemens Reiterlehner und Laurenz Lasselsberger: „Ich hatte mit beiden super Gespräche. Clemens ist ein arrivierter Spieler, der uns enorm weiterhelfen wird. Laurenz hatte zuletzt zwar mit Verletzungen zu kämpfen. Ich hoffe aber, dass er bei uns wieder zu alter Stärke findet.“ Apropos alter Stärke: Der 42-jährige Neo-Trainer legte seinen Spielerpass zum SV Scheibbs, um bei Bedarf seiner Mannschaft nicht nur an der Seitenoutlinie, sondern auch am Feld unterstützend zur Seite zu stehen.

Er betont: „Es ist klar, dass ich sicherlich nicht die Zukunft am Spielersektor bin, aber ich habe Spaß am Fußballspielen und werde so fit sein, dass ich das eine oder andere Mal selbst als Spieler zu sehen sein werde.“