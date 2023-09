Demonstration mit kleinen Abstrichen

Bereits zur Pause stand der Sieger des Bezirksderbys Scheibbs gegen Göstling fest. Mit 5:0 führten die Heimischen, wobei Scheibbs-Spielertrainer Stefan Kogler dem Gegner auch eine gute Anfangsphase attestierte. „Mit Sicherheit war die Pausenführung etwas zu hoch. Göstling hat uns mit deren Legionären zu Beginn vor die eine oder andere Herausforderung gestellt“, analysierte Kogler. Nach dem schnellen 1:0 durch Martin Egger brachte das 2:0 durch Josef Ekker die Scheibbser endgültig auf die Siegerstraße. „Das hat uns in die Karten gespielt und die Jungs haben sehr gut kombiniert“, freute sich Kogler.

Auch Göstling-Trainer Daniel Puchner streute den Scheibbsern Rosen: „Die Partie war eine Lehrstunde für uns. Extrem starke Scheibbser und viele individuelle Fehler auf unserer Seite ergeben einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg für Scheibbs.“ Die Bilanz nach den ersten vier Runden für Scheibbs: Vier Siege und ein Torverhältnis von 19:1. Die Faktoren für Stefan Kogler sind vielfältig.

Zum einen der große Zusammenhalt der Truppe und der Trainingseifer. „Die Jungs ziehen super mit und wir kommen über das Kollektiv zum Erfolg. Wir haben nicht den einen Knipser wie im Moment Gresten“, erklärt Kogler. Zudem freute sich der gebürtige Scheibbser über die Rückkehr von Clemens Reiterlehner im Sommer.

Eigentlich hätte der 38-Jährige seine Karriere diesen Sommer an den Nagel gehängt. Doch ein Anruf für Kogler reichte und Reiterlehner folgte dem Ruf in seine Heimat. „Mit seiner Ruhe am Ball bringt er der Mannschaft sehr viel. Ich kannte ihn schon früher aus Scheibbs. Durch seine lange Zeit in Mank war er unseren jungen Spielern nicht einmal bekannt“, erklärt Kogler.

Nun wartet für die Scheibbser der Gang nach Hollenstein. Gegen den Tabellenvorletzten sollen weitere drei Punkte folgen. Das Selbstvertrauen bei den Scheibbsern stimmt nach den ersten vier Runden.