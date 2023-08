Derbytime in Kienberg

Vor 16 Jahren standen sich beide Vereine zum letztenmal in einem Pflichtspiel gegenüber. Dank der Tore von Stefan Pflügl und Karl Augsten behielt Steinakirchen mit 2:1 die Oberhand. Für beide Teams hatte dieses Spiel in der Tabelle keine Auswirkungen, denn Kienberg und Steinakirchen mussten sich von der 1. Klasse West verabschieden. Beim letzten freundschaftlichen Aufeinandertreffen (2021) trennten sich die beiden Kontrahenten mit eim 3:3 Remis. Für das Spiel am Freitag (Beginn 18.00 Uhr) in Kienberg gibts es keine Favoriten, da Derbys oft eigene Gesetze haben. Beide haben eine durchwachsene Vorbereitung hinter sich. Nach der Schlappe gegen Gottsdorf tankte Kienberg mit einem Sieg über Maria Taferl Selbstvertrauen. Steinakirchen holte sich mit zwei Siegen in den letzten Partien ebenfalls genug Selbstvertrauen für das Derby. Für das junge Team von Josef Lagler wird das Derby eine Bewährungsprobe, doch auch Kienberg will den Sieg in diesemPrestigeduell, daher sollte einem spannungsgeladenen Spiel nichts entgegen stehen.