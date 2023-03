Die Karten im Titelkampf sind neu gemischt

Der Frühjahrsauftakt ist geschafft und mit ihm einhergeht bereits die erste Rotation an der Tabellenspitze. Nach dem knappen Auswärtssieg von Sonntagberg in Strengberg und dem Remis von Aschbach in Ertl werden die Plätze an der Spitze getauscht. Für Sonntagberg gab es nach einem 0:2-Rückstand doch noch ein glückliches Ende, mit drei Toren konnte die Partie noch gedreht werden. „Es war die erwartet schwierige Partie zum Beginn. Gerade im ersten Spiel ist vielleicht noch einmal eine Spur mehr Nervosität dabei, Strengberg hat uns das Leben schwergemacht“, resümiert Sportlicher Leiter Klaus Egger. Der neugewonnene erste Platz sei zwar eine nette Momentaufnahme, entschieden ist aber freilich noch lange nichts. „Jetzt gilt es für uns, im Heimspiel gegen Ertl gleich nachzulegen. Wir wollen unsere makellose Heimbilanz aus dem Herbst fortsetzen, das wird ohnehin schwierig genug. Wir haben etwas zu verlieren, die Gegner können nur überraschen“, erklärt Egger.

Aschbach nutzte seine Chancen zu wenig

Ebenso schwierig machte es am Sonntag Ertl dem bisherigen Tabellenführer aus Aschbach. Letztendlich sieht Aschbach-Trainer Grubhofer den Grund für den Punkteverlust unter anderem in der mangelnden Chancenauswertung. „Wir haben einfach zu viele Chancen liegen gelassen. Man muss aber auch Ertl gratulieren. Sie haben das wirklich gut gemacht und um den Punkt gekämpft. So gesehen war er dann auch verdient.“ In der Tabelle liegt Aschbach nun also auf dem zweiten Platz, zwei Punkte hinter Sonntagberg. Allzu viel Bedeutung misst Grubhofer diesem Umstand nicht bei. „Die Saison ist noch lang, die direkten Duelle kommen erst. Und auch die Rolle des Jägers nehmen wir jetzt gerne einmal an“, zieht Grubhofer sein Fazit.

Der Dritte im Bunde im Titelkampf, Scheibbs, erfüllte indessen mit einem 3:1-Auswärtssieg in Wolfsbach die Pflicht und zog damit an Punkten mit Aschbach gleich. Der Tabellenvorletzte war letztlich also kein Stolperstein für die Gäste. „Vor allem in der ersten Halbzeit war das insgesamt zu wenig, um etwas mitnehmen zu können. Das war mit zu viel Angst und Ehrfurcht gespielt. Wenn man dann auch noch drei Tore kassiert, wird es schwierig“, resümiert Wolfsbachs Sektionsleiter Franky Wutzel. Die Karten im Titelkampf wurden also neu durchgemischt. Mit zwei Punkten Differenz zwischen den ersten drei Plätzen ist aber noch lange keine Entscheidung gefallen.