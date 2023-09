Im Spitzenspiel zwischen Gresten und Ertl mussten sich die Heimischen erstmals in dieser Saison geschlagen geben. Und das am Ende mit 1:4 doch deutlich. „Das Ergebnis sieht schlimmer aus, als das Spiel von uns war. Es widerspiegelt auf keinen Fall unsere Leistung. Wir haben eben am Ende mehr riskiert und uns Kontertore eingefangen“, erklärte Gresten-Trainer Engin Güclü. Vor allem stellte der Trainer nach einem 0:2-Rückstand in den Schlussminuten auf vier Stürmer um. Zudem liefen die Heimischen gegen eine Betonmauer, weil Ertl auch ab der 60. Minute mit einem Mann weniger (Gelb/Rot für Manuel Schachermayer) agierte. „Da wurde es dann doppelt schwierig für uns. Vor allem die Innenverteidigung mit Spielertrainer Zoltan Agh machte uns zu schaffen“, gestand Güclü. Bednar aus

dem Spiel genommenEin Beweis dafür: Grestens Goalgetter vom Dienst, Tomas Bednar, der in den vorangegangenen vier Spielern zehn Treffer erzielte, machte gegen Ertl keinen Stich. „Sie haben ihn ganz gut aus dem Spiel genommen“, analysierte Güclü. Die Niederlage wirft den Trainer aber nicht aus der Bahn. „Die Meisterschaft ist noch jung und da kann es die eine oder andere Niederlage geben. Wichtig ist nur, dass wir uns wieder aufrichten und die nächsten Spiele ergebnistechnisch wieder positiv gestalten“, erklärte Güclü, der sich bereits auf das nächste Spiel freut. Dabei geht es für Gresten zum nächsten Derby nach Kienberg.