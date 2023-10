Packendes Derby bis zum Schluss

Neun Tore in einem Derby. Packende Szenen und am Ende ein fair geführtes Duell. Zutaten, die auf einen spektakulären Fußballnachmittag in Lunz hinweisen. Zumindest auch für Lunz-Trainer Ingemar Bayer, dem einzig das Ergebnis nicht passt: „Wir hätten durchaus auch ein Remis holen können. Aber Göstling war offensiv auch stark“, bekräftigte Bayer. Auch Göstling-Trainer Daniel Puchner gestand: „Die Partie hätte gut und gerne auch 8:8 ausgehen können. Aber am Ende war der Sieg von uns auch nicht unverdient.“ Dabei hätte seine Mannschaft nicht so lange zittern müssen. Denn nach 17. Minuten lagen die Göstlinger bereits 3:0 in Front. Herausragend dabei Moritz Roseneder, der einen Doppelpack erzielte. „Er ist im Moment in bestechender Form“, freute sich Puchner. Doch Lunz kam immer wieder zurück. Dabei mussten die Heimischen auf Stammkeeper Akos Szigeti verzichten, der mit Verdacht auf Rippenbruch ausfiel. Die Nachricht erhielt Bayer aber erst am Spieltag selbst. Andreas Karl wieder

in StartelfSomit musste der 52-jährige Ersatzkeeper Andreas Karl wieder in die Startelf der Kampfmannschaft und dieses Mal in seiner angestammten Position. Wobei Bayer verriet: „Ansonsten hätte er wieder als Stürmer begonnen. Andreas hat seine Sache in Wolfsbach gut gemacht.“ Da er aber ins Tor musste, begann mit Nico Karl der Sohn in der Startelf. Dieser erzielte auch prompt einen Treffer. Es reichte aber nicht zu einem Punkt. Auch, weil zwar die Moral stimmte, doch der Anschlusstreffer erst kurz vor dem Ende fiel. „Da ging sich nichts mehr aus“, berichtete Bayer.