Scheibbs behauptet die Tabellenspitze

Die Bezirkshauptstädter lachen weiterhin von der Tabellenspitze. Nach dem Sieg im Sechs-Punkte-Spiel gegen Herbstmeister Aschbach blieben die Scheibbser Kicker auch im Duell beim weiteren Titelaspiranten Sonntagberg ungeschlagen.

Mit dem 1:1-Remis können die Erlauftaler einerseits bei einem Blick auf die Tabellensituation gut leben, andererseits wäre aber ein Sieg zum Greifen nahe gewesen, wie der Sportliche Leiter Erich Mühlbacher bestätigt: „Wir waren 90 Minuten lang drückend überlegen. Die Leistung meiner Mannschaft war top, leider stimmt das Ergebnis nicht. Drei Punkte wären aufgrund unserer vielen ungenützten Einschussmöglichkeiten gerechter gewesen.“

Mit dem Punktgewinn ist er dennoch zufrieden: „Wenn mir jemand vor den Spielen gegen Aschbach und in Sonntagberg gesagt hätte, dass wir vier Zähler holen werden, hätte ich diese dankend genommen. Im Grunde ist es wichtig, dass wir in der Tabelle weiter vorne liegen, egal, ob mit einem oder drei Punkten Vorsprung. Wir haben alles noch weiterhin selbst in der Hand.“ In Sonntagberg blieb den Gästen der Erfolg nach vielen vergebenen Topchancen verwehrt. Alleine Josef Ekker hatte die Möglichkeiten für drei, vier Tore.

Auch Sebastian Brandl und Peter Bohus scheiterten aus aussichtsreicher Position. Mühlbacher bringt es auf den Punkt: „Wir hätten nach dem 1:1 wohl noch zwei weitere Stunden spielen können und kein weiteres Tor erzielt.“

Den Bezirkshauptstädtern steht die nächste vorentscheidende Partie bevor. Am Samstag gastiert der Tabellenvierte ASKÖ Lunz beim Tabellenführer. Jeweils ein Fragezeichen steht hinter den Derbyeinsätzen von Julian Stasny (Knöchelblessur) und Sebastian Brandl (Rippenverletzung). Sportlicher Koordinator Mühlbacher ist dennoch zuversichtlich vor der Partie: „Wir werden Lunz schlagen, auch wenn es eine harte Nuss zu knacken gilt.“

