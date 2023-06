Göstling feiert Kantersieg

Im spannungsgeladenen Derby zwischen dem FC Göstling und dem ASV Kienberg lieferte der FC Göstling eine beeindruckende Leistung und gewann deutlich mit 6:1. Die Zuschauer erlebten ein Torfestival mit vielen Höhepunkten.

Bereits in der 23. Minute erzielte David Lengauer das erste Tor für den ASV Kienberg und brachte sein Team in Führung. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur drei Minuten später verwandelte Szymon Cukier einen Elfmeter und glich für Göstling aus. In der 34. Minute sorgte Andreas Käfer mit einem weiteren Treffer für die Führung des FC Göstling.

In der zweiten Halbzeit setzte Göstling seine Dominanz fort und erhöhte den Vorsprung durch Tore von Moritz Roseneder in der 61. Minute, Andreas Käfer in der 80. Minute und ein Eigentor von Daniel Sonnleitner in der 85. Minute. Den Schlusspunkt setzte erneut Andreas Käfer in der 89. Minute und besiegelte somit den klaren Sieg für Göstling.

Die Kienberger mussten sich vor allem wegen individueller Fehler geschlagen geben, die ihnen teuer zu stehen kamen. Der Koordinator Sport des ASV Kienberg, Sebastian Dorrer, gab zu, dass die Niederlage angesichts dieser Fehler in der zweiten Halbzeit in Ordnung ging. Dennoch zeigte er sich zuversichtlich für die kommende Saison.

„Ich muss der Mannschaft zum mehr als verdienten 6:1 Sieg gratulieren. Einerseits standen sehr viele junge Spieler bei uns auf dem Platz und ich muss der Mannschaft ein Kompliment aussprechen, wie sie in diesem Derby aufgetreten ist. Mit seinen drei Treffern hat Andreas Käfer ein unglaublich starkes Spiel gemacht“, meint Sportlicher Leiter-Stellvertreter Michael Schwarz.

Während der FC Göstling noch keine offiziellen Neuzugänge vermelden kann, gab der sportliche Leiter Gerald Leichtfried bekannt, dass man mit einigen Spielern in Kontakt stehe und sich in Transferverhandlungen befinde. Der Fokus liegt darauf, den Kader weiter zu stärken und für die kommenden Herausforderungen gerüstet zu sein.

Sebastian Dorrer, Koordinator Sport des Vereins, betonte, dass man keine Abgänge zu verzeichnen habe und den Kader für die nächste Saison um drei bis fünf Spieler verstärken wolle. Das Ziel sei es, unter die besten drei Mannschaften zu kommen, während der Meisterschaftskampf keine unmittelbare Priorität habe.

Der FC Göstling demonstrierte im Derby gegen den ASV Kienberg eine überzeugende Leistung und sicherte sich einen verdienten 6:1-Sieg. Der ASV Kienberg zeigt sich trotz der Niederlage optimistisch und plant, seinen Kader für die kommende Saison gezielt zu verstärken.

Somit kann der ASV Kienberg mit dem neunten Tabellenplatz in der 2. Klasse Ybbstal eine solide Saisonbilanz ziehen, wobei sie nur einen Punkt Vorsprung vor dem FC Göstling halten konnten. Beide Teams können durchaus zufrieden mit den Leistungen sein und werden sicherlich mit neuen Zielen in die kommende Spielzeit starten. Der sportliche Wettbewerb zwischen den beiden Vereinen verspricht spannende Duelle und begeisterte Fans in der nächsten Saison.