Scheibbs geht wieder auf den Titel los

SV Scheibbs. Mit Stefan Kogler, der Langzeitcoach Josef Lagler nachfolgte, haben sich die Bezirkshauptstädter einen namhaften und erfolgreichen Trainer auf der Betreuerbank gesichert. Nach dem Vizemeistertitel in der abgelaufenen Saison wollen die Scheibbser Kicker erneut ein gewichtiges Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden. Der Abgang von Goalgetter Peter Bohus nach Wilhelmsburg schmerzt, soll aber kein Beinbruch werden, wie Kogler bestätigt: „Wir haben unser Spielsystem umgestellt und offensiver ausgerichtet. Darauf haben wir unser Augenmerk gelegt.“ Die nachrückenden Eigenbauspieler, wie Laurenz Lasselsberger, der von seinem Engagement bei Landesligist SVg Purgstall zurückkehrte, haben bereits gezeigt, dass sie Tore schießen können. Nicht weniger als 18 Mal trafen die Erlauftaler in vier Partien ins gegnerische Gehäuse. Zudem sorgt Routinier Clemens Reiterlehner, der seine Karriere bei seinem Stammverein ausklingen lassen will, für zusätzliche Stabilität im Team. Kogler sieht sein Team im Titelkampf und kündigt an: „Mein Team will wieder ganz vorne mitspielen. Die Spieler ziehen perfekt mit.“ Zum Auftakt bekommen es die Bezirkshauptstädter gleich mit Titelmitfavorit Opponitz zu tun. Er gesteht: „Der Gegner ist in der Offensive sehr stark besetzt. Wir fahren aber nach Opponitz, um drei Punkte zu holen.“ Bis auf Thomas Ekker kann Kogler auf alle Kaderspieler zurückgreifen.SC Gresten-Reinsberg. Die Erlauftaler sind der Geheimtipp im Kampf um den Meistertitel. Vor allem dank der Verpflichtung von Goalgetter Tomas Bednar (zuletzt SV Gablitz) sind die Grestner Kicker hoch im Kurs. Mit den weiteren Neuzugängen, dem Slowaken Lukas Tonka und Heimkehrer Erich Rülling (Union Saxen (OÖ), wurden die Abgänge von Perparim Berisha (Neustadtl) und Andreas Pöchacker (Winklarn) sehr gut kompensiert. Trainer Engin Güclü freut sich darüber, dass sein Team qualitativ sogar noch stärker geworden ist und gesteht: „Wir haben in der Vorbereitung gezeigt, dass wir speziell in der Offensive, unsere größte Schwäche in der abgelaufenen Saison, gefährlicher geworden sind.“ Die Zahlen geben ihm Recht. In den drei absolvierten Testspielen gegen durchwegs höherklassige Vereine erzielten die SCG-Kicker nicht weniger als 14 Volltreffer. Zehn davon gingen alleine auf das Konto von Bednar. Von seinem neuen Goalgetter erwartet sich Güclü noch viel: „Mit ihm, aber auch Tonka, haben wir einen Glücksgriff gemacht. Er hat bis jetzt überzeugen können. Wenn er auch in der Meisterschaft so trifft, dann ist vieles möglich.“ Das Wort Meistertitel nimmt der SCG-Coach zwar nicht in den Mund, er betätigt aber: „Wir wollen ganz vorne mitspielen. Sollten wir nach der Herbstsaison in den Top-Drei landen, dann werden wir im Frühjahr auf den Meistertitel losgehen.“ Den Grundstein dafür wollen die Grestner beim Auftaktspiel vor heimischem Publikum gegen den FCU Strengberg legen. Güclü gibt die Marschroute vor: „Wir wollen einen guten Saisonstart feiern und drei Punkte holen.“Union Steinakirchen. Beim Absteiger zeigte sich der Neo-Trainer mit seiner Mannschaft sehr zufrieden. „Wir haben extrem junge und talentierte Spieler, die aber natürlich auch noch Zeit brauchen. Das Entwicklungspotenzial ist aber enorm“, sagt Josef Lagler. Über den klaren 7:2-Sieg über Böheimkirchen und dem 1:0-Erfolg über den 1. Klasse-Verein SC St. Pölten zeigte sich Lagler ebenfalls erfreut. Dabei kam der neue polnische Legionär Damian Bogacz noch nicht zum Einsatz. Der 25-Jährige wurde beim Haubis Cup im Spiel um Platz drei gegen Purgstall getestet. „Er soll noch Linie in unsere Mannschaft reinbringen“, erklärt Lagler. Ein Platzierungsziel gibt der Neo-Trainer Josef Lager nicht aus. Im Gegenteil: „Natürlich will ich jedes Spiel gewinnen, aber durch den Abstieg ist natürlich noch starke Verunsicherung drinnen. Jetzt wollen wir einmal in der Liga ankommen.“ASKÖ Lunz. Noch eine Woche Schonfrist hat Lunz. Beim Testspiel gegen den FC Landl setzte es eine 0:5-Niederlage. Dabei hing das Spiel lange Zeit am seidenen Faden. Doch Trainer Ingemar Bayer hoffte auf die Begegnung, denn sonst hätten die Lunzer lediglich eine Vorbereitungspartie vor der Saison in den Beinen gehabt. „Darum war es umso wichtiger. Bei den Trainings haben wir natürlich mit den Urlauben oder aus beruflichen Gründen mit der Anzahl zu kämpfen“, erklärte Trainer Ingemar Bayer. Das Ziel für die Lunzer ist abermals ein Platz unter die Top-Fünf. ASV Kienberg/Gaming. Nach der bitteren 1:13-Pleite in der Vorwoche gelang der Truppe von Nusret Koc ein 4:2-Sieg gegen Maria Taferl. Dabei zeigte seine Mannschaft Moral. Denn zur Pause lag Kienberg noch mit 0:2 im Rückstand. „Dann wurde ich in der Halbzeitpause einmal lauter“, berichtet Koc. Und damit nicht genug. Mit Doppeltorschützen Arsan Vardan sowie David und Maik Lengauer wechselte der Trainer die Siegestorschützen ein. „Das war auch Absicht von mir. Es soll sich kein Spieler zu sicher um seine Position fühlen. Den Ärger darüber haben die drei perfekt ins Spiel umgesetzt“, erklärt Koc. Zum Auftakt empfängt Kienberg Absteiger Steinakirchen. Außer Anton Laskaj stehen Koc aller Spieler zur Verfügung. „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe und wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Zumindest einen Punkt erwarte ich mir von meiner Mannschaft“, sagt Nusret Koc abschließend. FC Göstling. Eine klare Rangverbesserung visiert Trainer Daniel Pichler an. Und das, obwohl seine Mannschaft nicht nur auf dem Platz gefragt ist. Denn auch beim Neubau der Kabinen schuften die Kicker des FC Göstling. „Das ist schon ziemlich stressig. Aber alle ziehen mit und neben den Spielen am Wochenende sind wir eben auch auf der Baustelle“, erklärt Pichler. Personalien, die den Trainer dennoch zuversichtlich stimmen, sind die neuen Legionäre Tamas Priskin und Martin Janco.

Vor allem Priskin hat schon Premier-League-Erfahrung in den Beinen. „Er ist eine enorme Verstärkung“, freut sich Pichler. Priskin kam über Neo-Torhüter Tomas Klacansky, der gleichzeitig Spielervermittler ist. In Wolfsbach hofft Pichler auf die ersten Zähler. „Aber die Mannschaft ist unberechenbar, weil es viele Veränderungen im Sommer gab“, weiß Pichler abschließend.