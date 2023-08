Heißes Derby in Steinakirchen

Erstmalig gab es dieses Duell in der Saison 1975/ 76 in der 2. Klasse Erlauftal. Gresten wurde 1975 gegründet und spielte zum ersten Mal eine offizielle Meisterschaft. Nach drei Runden lag Gresten an zweiter Stelle in der Tabelle, die von Steinakirchen angeführt wurde. Das Spiel verlief sehr emotional und die Gastgeber hatten trotz der Steinakirchner Pausenführung (0:1) mehr vom Spiel. Zweimal verhinderte die Torstange Grestner Tore. Erst in der zweiten Halbzeit machte sich die höhere Spielintelligenz und die bessere Effizienz beim Abschluss des Tabellenführers bemerkbar. Steinakirchen ging schließlich als 6:2 Sieger vom Platz. Für Steinakirchen traf Karl Hinterleitner viermal, Helmut Mayr und dem Eigentor der Hausherren. Für Gresten traf Peter Latschbacher.

Zum letzten Mal standen die beiden Kontrahenten 2017 gegenüber. Das Derby hatte viel Brisantes, denn Steinakirchen genügte ein Remis für den Klassenerhalt und Gresten brauchte unbedingt einen Sieg, um weiterhin der 1. Klasse West zu spielen. 72 Minuten lang sahen die zahlreichen Fans ein emotionales Derby, wo um jeden Ball mehr als nur gekämpft wurde. Als Jakob Heigl in der 73. Minute sein Team in Führung schoss, glaubte man schon, den Klassenerhalt geschafft zu haben. Im Finish war dann Steinakirchen die glücklichere Mannschaft, denn Imre Biro glückte in der Nachspielzeit das rettende Tor zum Klassenerhalt. Jubel bei Steinakirchen, Betroffenheit bei Gresten herrschte nach dem Schlusspfiff.

Wir geben nicht nach, über die (Steinakirchen) fahren wir drüber meinte Grestens Kapitän Thomas Fröschl nach dem Sieg gegen Strengberg.

Für das Derby am Samstag geht Gresten sicherlich als Favorit in dieses Spiel. Beim 5:0 Kantersieg letzte Woche zeigte Gresten Spielwitz und eine kompakte Defensive. Gresten hat derzeit im Sturm mit Tomas Bednar einen richtigen „Knipser“ und den hat Steinakirchen derzeit nicht. Was für Steinakirchens Youngstertruppe spricht, ist die Unbekümmertheit. Sollte die Laglertruppe nur halbwegs ihre vielen vergebenen Chancen vom Kienberg Spiel nützen, dann könnte die Aussage nach dem Sieg gegen Strengberg von Grestens Kapitän Thomas Fröschl: „Wir geben nicht nach und über die fahren wir drüber“ nur der ersten Euphorie zugeordnet werden.

Ertl will Leistung bestätigen

Während die in der ersten Runde siegreichen Scheibbser nun im Heimspiel die ebenfalls siegreichen Gaflenzer empfangen, steigt nun auch Lunz - in der ersten Runde noch spielfrei - ins Geschehen ein. Zu Gast sein wird Ertl, das am vergangenen Wochenende einen eindrucksvollen 5:2-Sieg gegen Sonntagberg feiern konnte.

Für Hollenstein geht es unterdessen im Heimspiel gegen Wolfsbach um die ersten Punkte der Saison. Trainer Markus Bräuer muss sich für die Aufstellung jedenfalls etwas Neues einfallen lassen, kassierten Andreas Forstenlechner und Livius Perger doch im ersten Spiel jeweils die Gelb-Rote Karte. „Da wird uns bestimmt etwas einfallen. Ein paar Dinge müssen wir noch verbessern“, erklärte der Trainer.

Ebenfalls um die ersten Punkte geht es für beide Mannschaften im Spiel Strengberg gegen Opponitz. Die Hausherren mussten gegen Gresten eine empfindliche 0:5-Pleite einstecken, für Opponitz setzte es ein 1:4 gegen Scheibbs.

Die nächste Runde:

Samstag, 17 Uhr: Steinakirchen - Gresten, Scheibbs - Gaflenz.

Sonntag, 16 Uhr: Sonntagberg - Kienberg/G.; 17 Uhr: Hollenstein - Wolfsbach, Lunz/See - Ertl, Strengberg - Opponitz.

Spielfrei: FC Göstling.