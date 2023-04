Tabellenführung zurückgeholt

Werbung

Aschbach - Opponitz 2:1. Im Kampf um den Titel musste Aschbach in der letzten Runde beim 3:3 in Ertl die Tabellenführung abgeben, gegen Opponitz sollte nun wieder ein Sieg her. In der ersten Halbzeit zeigen sich beide Mannschaften bemüht, die Gäste zunächst aber ein bisschen verhaltener. In dieser Phase bietet sich für Aschbach gleich zweimal die Gelegenheit, in Führung zu gehen. Auf der anderen Seite sind es dann auch die Gäste, die wieder besser ins Spiel finden und ihrerseits eine gute Chance vorfinden. Zur Halbzeit bleibt es aber beim 0:0.

In fünf Minuten zum Sieg

Quasi direkt nach dem Seitenwechsel dann die entscheidenden Minuten in dieser Partie. Die Hausherren bekommen einen Eckball, noch bevor dieser ausgeführt werden kann, müssen die Gäste verletzungsbedingt tauschen. Für Markus Heigl kommt Armin Hilbinger ins Spiel. Aus dem Eckball entsteht dann die Führung für Aschbach: Roland Caprnka setzt den Kopfball zum 1:0 in die Maschen. Doch damit noch nicht genug. Die Gäste müssen in dieser Phase erst wieder die Ordnung in der Defensive finden, doch noch bevor dies der Fall ist, setzen die Heimischen das 2:0 nach. Nach einem Fehlpass der Gäste kommt der Ball schnell in die Spitze zu Patrik Papranec, der überlegt einschießt. Opponitz gibt sich aber keineswegs geschlagen und kommt zum Anschlusstreffer. Einen Weitschuss kann Aschbach-Goalie Schwarzl noch parieren, den Nachschuss verwertet Josef Dusek zum 2:1. Im weiteren Spielverlauf gestaltet sich die Partie ausgeglichen mit etwas mehr Spielanteilen aufseiten der Hausherren, die auch noch einige Chancen auf weitere Tore vorfinden. Ebenso bietet sich auch aufseiten der Gäste etwa in Person von Clemens Kerschbaumer noch die Chance auf den Ausgleich, am Ende bringt Aschbach den Sieg jedoch in trockene Tücher und holt die Tabellenführung zurück.

Daniel Grubhofer (Trainer SU Aschbach): „Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit konnten wir perfekt nutzen, da sind wir super rausgekommen. Danach müssen wir aber schneller die Entscheidung herbeiführen. Am Ende haben wir aber nicht mehr viel zugelassen und Sieg nach Hause gebracht.“

Robert Rössler (Co-Trainer SV Opponitz): „Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten, der Doppelschlag nach der Pause hat dann im Endeffekt die Entscheidung gebracht. Ich bin aber echt zufrieden mit unserer Leistung, ich glaube, wir haben die Aschbacher auch ganz gut fordern können. Jetzt müssen wir nur noch die Fehler im Passspiel in den Griff bekommen.“

Tore: Heim Roland Caprnka (47.), Heim Patrik Papranec (52.), Gast Josef Dusek (56.)

Aschbach: Stefan Schwarzl, Ivan Leovac, Patrik Papranec, Mevlüt Tekcan, Roland Caprnka, Kai Zarl, Julian Andreas Neudorfhofer, Alexander Heindl, Michael Reikersdorfer, Luca Pehböck, Marco Leovac, Robin Rosenberger, Edin Radmilovic, Halil Tekcan, Igor Miseje, Nebi Agrali, Fehmi Sari, Igor Miseje (17. statt Marco Leovac), Halil Tekcan (67. statt Kai Zarl)

Opponitz: Florian Spanring, Georg Michael Rössler, Philip Blamauer, Markus Heigl, Clemens Kerschbaumer, Josef Dusek, Dominik Vlasak, Tomas Motycka, Thomas Haselsteiner, Harald Rössler, Philipp Weissensteiner, David Sonnleitner, Armin Hilbinger, Kilian Mayrhofer, Fabian Schweighuber, Armin Hilbinger (47. statt Markus Heigl), Kilian Mayrhofer (77. statt Philip Blamauer)

Karten: Patrik Papranec (85. Gelb Foul), Julian Andreas Neudorfhofer (90. Gelb Foul)