Gaflenz kann noch siegen

Gaflenz - Hollenstein 2:1. 21 Pflichtspiele in Folge konnte der SV Gaflenz das Spielfeld nicht als Sieger verlassen. Nun war es gegen Hollenstein aber doch wieder so weit. Die erste Chance des Spiels gehört jedoch den Gästen aus Hollenstein, der Kopfball geht aber über das Tor. Danach finden auch die Hausherren immer besser ins Spiel und lassen einige Chancen ungenutzt. Nach zehn Minuten erlöst Neo-Stürmer Boris Slahor mit dem 1:0 per Kopf jedoch die Heimischen. Bei Stangen und Lattenschüssen haben die Hausherren zudem noch Pech vor der Pause, die Gäste müssen ab Minute 24 das Spiel mit nur zehn Mann weiterführen. Andreas Forstenlechner kassiert binnen weniger Minuten zweimal Gelb und verabschiedet sich somit mit Gelb-Rot unter die Dusche.

Am Ende noch knapp

Nach dem Seitenwechsel versuchen die Hausherren, die numerische Überlegenheit auszunutzen, es dauert jedoch bis zur 70. Minute, ehe Julian Englisch für vermeintlich klare Verhältnisse sorgt. Denn wenige Minuten später bringt Lubomir Zeleznik die Gäste noch einmal auf 2:1 heran. Kurz vor Schluss muss dann auch noch Livius Perger mit Gelb-Rot frühzeitig vom Platz, ehe nach einem Foul im Gaflenzer Strafraum Hollenstein noch die Großchance auf den Ausgleich per Elfmeter bekommt. Der Kapitän setzt den Strafstoß jedoch über das Tor, somit bringen die Hausherren den ersten vollen Erfolg in einem Pflichtspiel seit 27. August des Vorjahres über die Ziellinie.

Harald Schnetzinger (Sportlicher Leiter SV Gaflenz): „Wir hätten uns das Leben nicht so schwermachen müssen, wenn wir früher unsere Chancen genutzt hätten. Nachdem wir jetzt endlich wieder ein Pflichtspiel gewinnen konnten, können wir jetzt hoffentlich auch die gewisse Unsicherheit ablegen.“

Markus Bräuer (Trainer FC Hollenstein): „Wir haben eigentlich ganz gut begonnen, waren dann aber ein bisschen zu nervös. So lange dann auch in Unterzahl zu spielen, macht es natürlich nicht leichter. Alles in allem wäre ein Punkt heute trotzdem möglich gewesen. Das wollen wir jetzt kommende Woche ausmerzen.“

Statistik:

SV GAFLENZ - FC HOLLENSTEIN 2:1 (1:0).

Torfolge: 1:0 (9.) Slahor, 2:0 (70.) Englisch, 2:1 (77.) Zeleznik.

Gelb-Rote Karten: Forstenlechner (24. Foul), L. Perger (86. Unsportlichkeit).

Gelbe Karten: Berger-Steiner (86. Unsportlichkeit), Kern (88. Unsportlichkeit), Schippany (84. Unsportlichkeit), Stütz (84. Foul); Blamauer (12. Foul), Forstenlechner (18. Foul), Perger (78. Foul).

Gaflenz: Üblacker; Englisch, Benedikt Brenn, Rettensteiner (90. Schippany), Kern, Dusika, Stütz, Slahor, Schnetzinger, Klinserer (59. Paul Brenn), Beno (74. Berger-Steiner).

Hollenstein: Irninger; Zeleznik, Hager, Kostal, Blamauer (HZ. Sonnleitner), Forstenlechner, Suhajda, Livius Perger, Lueger, Markus Perger, Jakob Mandl.

Gaflenz, 110 Zuschauer, SR Inal.

Reserven: 3:1 (1:1).Tore: P. Brenn (3); P. Mandl.