Scheibbs nutzt Fehler eiskalt aus

Opponitz - Scheibbs 1:4. Die Partie beginnt zunächst mit einem Paukenschlag der Hausherren. Schon nach vier Minuten setzt sich Tomas Motycka nach einem schnellen Vorstoß über die Seite durch, bedient in der Mitte Josef Dusek optimal, der nur noch Danke sagen muss und den Ball über die Linie drückt - 1:0. Der Titelfavorit aus Scheibbs schüttelt sich dann kurz, übernimmt aber in weiterer Folge die Partie. Die Spielanteile verlagern sich auch mehr und mehr aufseiten der Gäste, und so dauert es bis zur 22. Minute, ehe Lasselsberger nach einer Freistoßflanke am schnellsten reagiert und einen zu langsamen Klärungsversuch der Hausherren zum 1:1 nutzt.

Fehler eiskalt genutzt

Noch vor der Pause zappelt der Ball auch im Scheibbser Tor, jedoch wird der Treffer aufgrund eines Stürmerfouls vom Schiedsrichter aberkannt. Nach dem Seitenwechsel haben weiterhin die Gäste das Spiel in der Hand und nutzen einen weiteren Fehler der Opponitzer Defensive zum 1:2 aus. In der 80. Minute macht Scheibbs dann endgültig alles klar. Stefan Kogler steht im Strafraum der Hausherren völlig alleine am 5er-Eck, wird per Flanke bedient und vollstreckt zum 1:3. Das 1:4 in der 90. Minute war nur noch die Draufgabe beim klaren Auswärtssieg des Titelkandidaten Nummer eins.

Robert Rössler (Co-Trainer SV Opponitz): „Das war dann wohl ein klassischer Fehlstart in die Saison von uns, obwohl es eigentlich gut begonnen hat. Aber wenn man dann solche Geschenke verteilt, braucht man sich nicht wundert, wenn man gegen Scheibbs verliert.“

Statistik:

SV OPPONITZ - SV SCHEIBBS 1:4 (1:1).

Torfolge: 1:0 (4.) Dusek, 1:1 (22.) Lasselsberger, 1:2 (58.) Ekker, 1:3 (80.) Kogler, 1:4 (90.) Ekker.

Gelbe Karten: Weissensteiner (30. Kritik), Motycka (81. Foul).

Opponitz: Spanring; Suchy, Dusek, Blamauer, Heigl, Motycka, Stangl, Weissensteiner (55. Kölbel), Prokesch (HZ. Käfer-Schlager), Thomas Haselsteiner, Rössler.

Scheibbs: Zehetner; Stasny (HZ. Taschl), Pumhösel, Hörhan (65. Kogler), Ekker (90+2. Wieland), Lasselsberger (65. Brandl), Resl, Teker (90. Henikl), Reiterlehner, Mühlbacher, Egger.

Opponitz, 90 Zuschauer, SR Foca.

Reserven: Nichtantreten.