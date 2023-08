Strengberg fasst die nächste Niederlage aus

Strengberg - Opponitz 0:4. Bereits in der ersten Runde musste sich Strengberg mit 0:5 gegen Gresten deutlich geschlagen geben. Auch gegen Opponitz sollte es ähnliche Ausmaße annehmen, wenngleich die Partie zunächst ausgeglichen beginnt. Innerhalb von nur einer Minute biegen die Gäste jedoch im Eiltempo auf die Siegerstraße ein. Zunächst zieht Josef Dusek mit einem Haken und den 16er und trifft per abgefälschtem Schuss ins lange Eck, ehe nur Augenblicke später Clemens Kerschbaumer im Strafraum angespielt wird und nach einer Drehung flach ins Eck trifft.

Keine Gefahr für Opponitz

Diese Doppelschlag in wenigen Augenblicke sollte nun auch Wirkung zeigen, die Hausherren haben es sichtlich schwer, wieder in die Partie zu finden. Sekunden vor dem Pausenpfiff folgt dann die endgültige Entscheidung: Der mit aufgerückte Harald Rössler wird bedient und nagelt das Leder ins Kreuzeck zum 0:3-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel müssen die Opponitzer nach Johannes Tiefenböck und Armin Hilbinger nun auch Christian Stangl mit einer Knieverletzung vorgeben, der Rückkehrer verletzte sich vermutlich schwerer am Knie und wird längere Zeit ausfallen. Bis auf einige Halbchancen ergeben sich nicht mehr allzu viele Möglichkeiten. In der 80. Minute setzt abermals Rössler mit einem Schuss unter die Latte den Schlusspunkt zum 0:4.

Florian Wagner (Obmann FCU Strengberg): „Am Anfang waren wir gar nicht so schlecht in der Partie. Der Doppelschlag hat uns dann aber richtig wehgetan. Dann haben wir nicht mehr reingefunden.“

Robert Rössler (Co-Trainer SV Opponitz): „Insgesamt war es ein souveräner Auftritt von uns, der Sieg in der Höhe verdient. Der nächste verletzungsbedingte Ausfall von Christian Stangl tut uns aber wieder sehr weh.“

Statistik:

FCU STRENGBERG - SV OPPONITZ 0:4 (0:3).

Torfolge: 0:1 (21.) Dusek, 0:2 (22.) Kerschbaumer, 0:3 (45+2.) Rössler, 0:4 (80.) Rössler.

Gelbe Karten: Wagner (61. Foul), Brunner (55. Unsportlichkeit), Inal (13. Unsportlichkeit).

Strengberg: Schachinger; Schöffmann, Samek, Inal (89. Schoder), Lostak, Pallinger (62. Mayer), Fuchs (HZ. Lenk), Lettner, Daurer, Wagner, Brunner.

Opponitz: Sonnleitner; Rössler, Weissensteiner, Kerschbaumer (88. Käfer-Schlager), Dusek, Blamauer, Heigl, Stangl (54. Schweighuber), Haselsteiner, Motycka, Misof.

Strengberg, 61 Zuschauer, SR Nagbou.

Reserven: 4:2 (2:0). Tore: Riedler, Korntheuer (2), Hayder; Käfer-Schlager, Prokesch.