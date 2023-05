Steinakirchen und Scheibbs Runde weiter

Die Sportanlage in Gresten war der Schauplatz der Bezirksausscheidung Scheibbs des Erima-Sumsi-Kids Cups. Insgesamt elf Volksschulen bei den Burschen und drei Schulen bei den Mädchen waren mit am Start und ermittelten die Sieger. Die beiden Finalisten qualifizierten sich für das Regionsfinale Mostviertel in Waidhofen. Die Finalisten wurden in den Gruppenspielen ermittelt. Da geigten zwei Teams groß auf. In der Gruppe A setzte sich die Volksschule Steinakirchen souverän durch.

Auf den weiteren Rängen folgten Wieselburg, Gaming, Gresten, Göstling und Lunz. In der Gruppe B war es die Volksschule aus Scheibbs die alle ihre Partien gewann und setzte sich damit gegen Oberndorf durch. Dahinter folgten Randegg, Purgstall und Wang.

Packende Platzierungsspiele

Danach folgten die Platzierungsspiele. Wang behielt im Spiel um Platz fünf gegen Göstling mit 1:0 die Oberhand. Ebenfalls denkbar knapp verlief die Partie um Platz sieben sieben Gresten und Purgstall. Die Purgstaller setzten sich 2:1 durch. Gaming sicherte sich Rang fünf durch ein 3:1 über Randegg.

Auch für die Wieselburger Kicker bedeutet ein 3:1 gegen Oberndorf der Platz am Podest. Das Finale hatte es in sich. Da nach der regulären Spielzeit noch kein Sieger feststand, musste das Neunmeterschießen für die Entscheidung sorgen. Dabei behielten die Steinakirchner für die Nerven und setzten sich im Finale mit einem Gesamtscore von 2:1 durch. Beide Mannschaften vertreten den Bezirk Scheibbs beim Regionalturnier in Waidhofen. Bei den Mädchen setzte sich die Volksschule Oberndorf mit zwei Siegen und einem Remis durch. Dahinter landeten Randegg und Gresten.