Derby bleibt ohne Sieger

Die Gäste aus Aschbach erwischen den besseren Start in die Partie und gehen schon nach drei Minuten in Führung. Eine abgerissene Flanke von Patrik Papranec findet den Weg ins Tor zum 0:1. Die Hausherren lassen aber nicht lange auf sich warten und kommen schon in der 12. Minute zum Ausgleich. Nach einer Kombination klatscht der Ball zunächst an die Stange, den Abstauber verwertet Lukas Bielesz. Die Spielanteile bleiben in weiterer Folge eher aufseiten der Aschbacher, was sich in der 27. Minute auch durch den erneuten Führungstreffer bezahlt macht. Nach einer einstudierten Eckball-Variante schließt Ivan Leovac ins kurze Eck ab.

Führungswechsel und Elfmeter

Noch vor der Pause erzielen die Heimischen abermals den Ausgleich. Winter-Neuzugang Stanislav Klobasa trägt sich erstmals auch in der Meisterschaft in die Schützenliste ein nach einem Eckball. Nach dem Seitenwechsel geht es im Derby hin und her mitleichten Vorteilen an Spielanteilen für die Gäste, den nächsten Treffer erzielen aber die Hausherren. Einen Elfmeter verwandelt Thomas Schoiswohl zum 3:2, die Partie somit gedreht. Nur wenige Minuten später bekommt aber auch Aschbach einen Elfmeter zugesprochen, den Ivan Leovac sicher verwandelt zum Ausgleich. Danach haben sowohl die Hausherren als auch die Gäste noch zwei gute Gelegenheiten auf ein Tor, es bleibt jedoch beim torreichen 3:3-Unentschieden.

Christian Puchberger (Co-Trainer FCU Ertl): "Die Einstellung hat super gepasst, wir haben gekämpft bis zum Umfallen und uns diesen Punkt am Ende auch erarbeitet und verdient. Am Schluss kann man die Partie gewinnen oder verlieren, das Unentschieden geht also in Ordnung."

Daniel Grubhofer (Trainer SU Aschbach): "Schlussendlich haben wir heute zu viele Chancen vergeben für den Sieg, den Punkt nehmen wir also gerne mit. Die Saison ist noch lang, es ist noch nichts verloren im Aufstiegsrennen. Da machen wir uns noch keine Gedanken."

Ertl - Aschbach 3:3 (2:2)

Sonntag, 26. März 2023, Ertl, 130 Zuseher, SR Emre Dilmen

Tore:

0:1 Patrik Papranec (3.)

1:1 Lukas Bielesz (12.)

1:2 Ivan Leovac (27.)

2:2 Stanislav Klobasa (45+1.)

3:2 Thomas Schoiswohl (76., Elfmeter)

3:3 Ivan Leovac (84., Elfmeter)

Ertl: C. Kopf, M. Schachermayer, D. Hackensöllner (79. J. Schönegger), L. Bielesz, T. Schoiswohl, T. Scharnreitner, D. Hinterbichler, S. Klobasa (88. P. Kopf), Z. Agh, H. Teufel, L. Schachermayer; S. Brandstetter, E. Lohnecker, R. Hirtenlehner, M. Molnar

Trainer: Zoltan Agh

Aschbach: S. Schwarzl - I. Leovac - P. Papranec - M. Tekcan - R. Caprnka - J. Neudorfhofer - A. Heindl, M. Reikersdorfer - H. Tekcan (72. K. Zarl) - I. Miseje (72. M. Leovac) - L. Pehböck; R. Rosenberger, E. Radmilovic, N. Agrali

Trainer: Daniel Grubhofer

Karten:

Gelb: Tobias Scharnreitner (37., Foul), Lukas Schachermayer (5., Foul), Harald Teufel (50., Kritik), Stanislav Klobasa (84., Kritik) bzw. Luca Pehböck (25., Unsportl.), Igor Miseje (49., Foul), Ivan Leovac (67., Foul), Daniel Grubhofer (78., Kritik), Alexander Heindl (90., Unsportl.)