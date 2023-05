Ertl bleibt bei Torspektakel siegreich

Ertl - Lunz/See 6:4. In der Nachtragspartie bekamen die Zuschauer es am Feiertag viele Tore geboten. Den Torreigen eröffnet in der 17. Minute Lukas Schachermayer nach einem Eckball. Und von da an sollte es Schlag auf Schlag gehen. Nur wenig später erzielen die Gäste bereits den Ausgleich, Ertl lässt ebenfalls nicht lange auf sich warten. Nach einer halben Stunde geht Ertl nach einem umstrittenen Elfmeter erneut in Führung, doch auch die Gäste tun es den Hausherren gleich und gleichen durch Moszyk in der 43. Minute aus. Wer jetzt mit einem Remis zur Pause rechnete, der irrte: Quasi pünktlich zum Pausenpfiff kommt ein langer Ball zu Stanislav Klobasa der den Goalie zum 3:2 überlupft.

Furioser Start in Halbzeit zwei

Und auch nach dem Seitenwechsel geht es da weiter, wo es davor aufgehört hat. Fast direkt nach Wiederbeginn fasst sich Molnar aus 20 Metern ein Herz und erhöht mit einem abgefälschten Schuss auf 4:2. Die Tore folgen nun quasi im Minutentakt. In der 49. Minute bringt Misan die Gäste auf 4:3, ehe Hackensöllner in der 53. Minute auf der rechten Seite durchmarschiert und das 5:3 besorgt. Wieder nur zwei Minuten später kommen die Gäste erneut durch Moszyk auf 5:4 heran - die furiosen ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte schienen sich nun zu beruhigen. Während Lunz ein Elfmeter vorenthalten wird, lassen die Ertler Hausherren noch einige weitere Chancen liegen, ehe mit dem 6:4 der Sack zugemacht wird. Harald Teufel versenkt das Leder mit einem direkten Freistoß flach ins Netz. Zehn Tore sollten an diesem Tag letztlich genug sein.

Christian Puchberger (Co-Trainer FCU Ertl): „Es war ein Wahnsinnsspiel, es ging hin und her. Wenn es 12:5 ausgeht, kann auch keiner was sagen. In der Defensive haben wir uns heute nicht sonderlich sattelfest präsentiert. Die drei Punkte nehmen wir sehr gerne mit und bleiben weiter dran an unserem Ziel, dem fünften Platz.“

Statistik:

Ertl - Lunz / See 6:4 (3:2)

Torfolge: 1:0 (17.) Schachermayer, 1:1 (22.) Misan, 2:1 (32., Elfmeter) Schoiswohl, 2:2 (43.) Moszyk, 3:2 (45.) Klobasa, 4:2 (47.) Molnar, 4:3 (49.) Misan, 5:3 (53.) Hackensöllner, 5:4 (55.) Moszyk, 6:4 (77.) Teufel

Karten: Lohnecker (90+2., Gelbe Karte Foul), Hinterbichler (85., Gelbe Karte Foul), Schachermayer (68., Gelbe Karte Foul)Wepa (59., Gelbe Karte Foul), Misan (57., Gelbe Karte Kritik), Garyga (42., Gelbe Karte Kritik), Bayer (44., Gelb/Rote Karte Kritik), Bayer (44., Gelbe Karte Unsportl.)

Ertl: Kopf Christian, Hackensöllner (84. Kopf), Teufel, Schachermayer Lukas, Molnar (88. Lohnecker), Hinterbichler, Schachermayer Manuel, Klobasa (90. Lohnecker), Agh, Schoiswohl, Scharnreitner

Lunz / See: Szigeti; Misan (65. Köttler), Biber, Wepa, Moszyk, Jagersberger, Garyga, Pechhacker, Wutzl Raphael, Roseneder, Bayer (65. Wutzl)

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Djoka Redzaj