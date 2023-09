Pren Zefi hört in Sonntagberg auf

Eine Saison lang und nun sieben Runden in der neuen Spielzeit war Pren Zefi als Spielertrainer beim FC Sonntagberg tätig. Vergangenen Freitag legte er nach der 1:3-Niederlage sowohl seine Tätigkeit als Trainer als auch als Spieler zurück.

„Er hat uns nach dem Spieler mitgeteilt, dass er dafür nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Wir sind dann im Guten auseinandergegangen, es gab keine bösen Worte und wir wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste“, sagt Sportlicher Leiter Klaus Egger. Unter seiner Ägide erreichten die Sonntagberger in der vergangenen Saison den dritten Platz hinter Aschbach und Scheibbs. Auch in diese Saison ging man mit dem Ziel, vorne mitzuspielen. Nach sieben Runden rangiert man mit neun Zähler jedoch nur auf Rang sieben, der Abstand zum Tabellenersten Scheibbs beträgt mittlerweile 12 Punkte. Für Pren war es Zeit, die Reißleine zu ziehen. „Ich habe mich beim Verein sehr wohl gefühlt, das will ich schon auch ausdrücklich erwähnen. Ich hatte die Ambitionen, mit dem Verein etwas erreichen zu wollen. Aber dann muss man gemeinsam auch einen Schritt nach vorne machen. Ich hatte das Gefühl, dass das nicht passiert ist. Ich habe sehr viel Zeit und Kraft investiert und habe mich dann mittlerweile schon leer gefühlt. Das alles kostet Nerven und Energie. Und bevor ich mich für nichts kaputtmache, habe ich mir gesagt, ist es besser, jetzt aufzuhören“, erklärt Pren Zefi und zog nach der Niederlage gegen Göstling die Reißleine. Vorerst wolle er die Auszeit vom Trainerdasein und die Zeit mit seiner Familie genießen. Völlig ausgeschlossen ist ein erneuter Trainerjob aber nicht. „Mal schauen, vielleicht ergibt sich etwas. Wenn nicht, genieße ich das Privatleben mit meiner Familie.“

An seine Stelle beim FC Sonntagberg wird vorerst interimistisch Gerald Schuller treten. „Vorerst wird er diese Agenden übernehmen. Grundsätzlich sind wir dann schon auf der Suche nach einem Trainer. Wichtig ist uns auch, dass er unsere jungen Spieler, die aus dem Nachwuchs nachkommen, weiterentwickelt. Wir haben uns aber kein zeitliches Limit gesetzt. Vielleicht finden wir demnächst schon den Richtigen, vielleicht auch erst im Winter. Das kann ich jetzt noch nicht abschätzen“, erklärt Sportlicher Leiter Egger. Am kommenden Wochenende will man dann gegen Hollenstein wieder in die Siegerspur zurückfinden.