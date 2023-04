Mit einem 5:2-Auswärtssieg in Kienberg schoss sich Sonntagberg am vergangenen Wochenende den Frust von der Seele. Jenen Frust, der sich von den zwei Niederlagen vor dieser Partie – 0:3 gegen Ertl und 0:5 in Opponitz – aufgestaut hatte.

„Eigentlich hätten wir sogar zehn Tore schießen können, wir hatten wieder genug Chancen, nachdem es zuvor ja nicht so gut funktioniert hat. Die klaren Chancen haben wir aber nicht verwertet, sondern eigentlich die schwierigen reingemacht“, erklärt Sportlicher Leiter Klaus Egger. Aber auch wenn man über weite Strecken der Partie spielbestimmend gewesen sei, bis zum vorentscheidenden 4:2 sei es spannend geblieben.

„Das vierte Tor war dann wirklich immens wichtig, da haben wir dann auch die letzte Sicherheit noch zurückbekommen. Ausruhen dürfen wir uns jetzt aber auf keinen Fall. Es war nicht alles einwandfrei gut, in einigen Situationen müssen wir es definitiv forcieren, wieder cleverer zu verteidigen und auch die letzten Prozente noch aus uns herauszukitzeln. Aber es war zumindest wieder ein Schritt in die richtige Richtung“, war der Sportliche Leiter wieder positiv gestimmt. Als nächste Aufgabe wartet am Freitag im Heimspiel Göstling, wo wieder drei Punkte aufs Konto wandern sollen.