Walchshofer hört in Strengberg auf

Den endgültigen Beschluss, sein Traineramt in Strengberg aufzugeben, fasste Andreas Walchshofer schon vor ein paar Runden. Er habe aus der Mannschaft das mögliche Maximum herausgeholt, außerdem hätte er mit seiner Mannschaft gerne öfter trainiert. „Ich habe das Gefühl, dass das Maximum so ziemlich erreicht ist. Einige Leistungsträger gehen auch schon auf das Ende ihrer Karriere zu. Und ich würde mit meiner Mannschaft gerne öfter, dreimal pro Woche trainieren. Das ist aber mit den Gegebenheiten leider nicht möglich. Ich widme mich viele Stunden wöchentlich Spielanalysen, möchte mich selber auch weiterentwickeln“, erklärt der scheidende Strengberg-Trainer. „Einige Spieler waren dann gar nur einmal pro Woche im Training. Das ist mir zu wenig. Ich habe selbst so viel Ehrgeiz und möchte einfach noch mehr erreichen in meiner Trainerlaufbahn.“

Bis zum Ende der Rückrunde wird er die Mannschaft weiter voller Elan betreuen. Ob und wo man ihn im Anschluss als Trainer sehen wird, steht noch nicht fest. Gewiss ist jedoch, dass Walchshofer eine sechsmonatige Ausbildung zum Spieleanalytiker im Leistungsorientierten Fußball in Wien absolvieren wird. „Die Zusage habe ich schon, ich freue mich jetzt auf diesen neuen Abschnitt“, sagt Walchshofer.

Der FCU Strengberg ist also für die neue Saison auf Trainersuche. „Wir haben das in einem persönlichen Gespräch schon einmal besprochen. Wir waren sehr zufrieden mit ihm und ich habe versucht, ihn zu überreden, doch noch bei uns zu bleiben. Er hat sich dann aber so entschieden. Damit müssen wir leben, das ist zu akzeptieren“, erklärt Sportlicher Leiter Gernot Rosenfellner. Zwei bis drei Kandidaten seien aktuell schon im Gespräch, Namen will er noch keine nennen. Sicher ist nur: Nach weiteren vier Partien in der Rückrunde geht die Ära Walchshofer in Strengberg zu Ende.