Scheibbs bleibt mit Kantersieg dran

Von Beginn an nehmen die Gäste aus Scheibbs das Heft in die Hand und kontrollieren das Spiel. Schon nach zehn Minuten gibt es die erste gute Chance für die Gäste, bis zum ersten Tor dauert es dann bis zur 15. Minute. Nach einem Foul im Strafraum verwandelt Mühlbacher den Elfmeter zum 0:1. Im Anschluss haben die Hausherren sogar die Chance auf das 1:1, da dieses jedoch ausbleibt, entscheidet Scheibbs die Partie quasi schon vor der Pause. Mit einem Doppelschlag durch Bohus und Brandl wenige Minuten vor dem Pausenpfiff läuft die Partie in geordneten Bahnen für den ersten Verfolger von Aschbach.

Keine Zweifel

Am Sieg lassen die Gäste auch nach dem Seitenwechsel keine Zweifel aufkommen. Schon kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit erhöht Egger auf 0:4, die Partie damit bereits erledigt. Knapp 20 Minuten vor Schluss setzt der eingewechselte Taschl mit dem 0:5 noch eins drauf, ehe wenig später Englisch mit dem 1:5 noch den Ehrentreffer erzielt. Mehr als Ergebniskosmetik sollte das jedoch nicht mehr darstellen. Chancen auf weitere Tore lassen die Gäste hingegen ungenutzt, somit bleibt es beim deutlichen 1:5-Endstand.

Harald Schnetzinger (Sportlicher Leiter SV Gaflenz): „Wir haben ganz einfach zu viele Fehler beim Rausspielen gemacht. Uns haben auch wieder drei Stammspieler gefehlt, aber das soll keine Ausrede sein. Scheibbs war ganz einfach besser und der Sieg geht so auch in Ordnung. Das ist aktuell einfach kein Gegner in unserer Kragenweite.“

Josef Lagler (Trainer SV Scheibbs): „Ein weiterer wichtiger Sieg, um das Duell um die Tabellenspitze spannend zu halten. Wir müssen einfach konstant weiter an uns arbeiten, um das Ziel zu erreichen.“

Statistik:

Gaflenz - Scheibbs 1:5 (0:3)

Torfolge: 0:1 (15., Elfmeter) Mühlbacher, 0:2 (38.) Bohus, 0:3 (41.) Brandl, 0:4 (48.) Egger, 0:5 (72.) Taschl, 1:5 (77.) Englisch

Karten:

Gaflenz: Üblacker; Brenn Benedikt, Sipos, Stütz, Wachauer (HZ. Brenn), Schippany (HZ. Stubauer), Englisch (80. Hirtenlehner), Kochan, Kern, Klinserer, Marjanovic (74. Hirtenlehner)

Scheibbs: Zehetner; Teker, Hörhan Clemens (75. Hörhan), Gamsjäger (75. Kitzmüller), Stasny (55. Wallgram), Egger, Winter (55. Pumhösel), Mühlbacher, Brandl, Ekker, Bohus (55. Taschl)

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Hikmet Inal