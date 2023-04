Niederlagenserie beendet

Werbung

Gaflenz - Wolfsbach 2:2. Saisonübergreifend in den Herbst war Gaflenz bereits seit neun Runden ohne Sieg, davon acht Niederlagen in Folge. Die Gäste starten in diese Partie besser hinein und gehen auch schon nach fünf Minuten in Führung. Nach einem Vorstoß über die Seite setzt sich Adam Rusnak durch und schließt zum 0:1 ab. Die Hausherren haben es vorerst schwierig, bleiben aber dran und kommen durch Vladimir Kochan zum Ausgleich. Ein Stanglpass wird zuerst noch geblockt, den Abpraller verwertet der Stürmer aber aus knapp elf Metern. Wenig später trifft jedoch erneut Rusnak nach einem Vorstoß über die Seite ins lange Eck zur abermaligen Führung.

Gegensätzliche Halbzeiten

Sind in der ersten Halbzeit die Gäste noch besser in der Partie und haben die besseren Chancen, wendet sich das Blatt nach dem Seitenwechsel. Es dauert nicht lange, ehe nach einer Standardsituation Florian Stubbauer für die Heimischen zur Stelle ist und das Leder aus kurzer Entfernung über die Linie zum Ausgleich drückt. Im weiteren Spielverlauf sind über weite Strecken die Hausherren im Ballbesitz, kommen auch noch zu drei guten Gelegenheiten, um doch noch die Entscheidung herbeizuführen, diese sollte letztendlich aber nicht mehr fallen.

Harald Schnetzinger (Sportlicher Leiter SV Gaflenz): „In der zweiten Halbzeit waren wir dann eigentlich drückend überlegen und hätten das 3:2 machen müssen. Am Ende sind wir aber einmal froh, die Niederlagenserie durchbrochen zu haben.“

Franky Wutzel (Sektionsleiter SU Wolfsbach): „Es waren zwei unterschiedliche Hälften, in der ersten waren wir besser, in der zweiten Gaflenz. Am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden.“

Statistik:

Gaflenz - Wolfsbach 2:2 (1:2)

Torfolge: 0:1 (5.) Rusnak, 1:1 (22.) Kochan, 1:2 (34.) Rusnak, 2:2 (49.) Stubauer.

Karten: Kochan (53., Gelbe Karte Kritik), Schippany (45+1., Gelbe Karte Unsportl.), Englisch (81., Gelbe Karte Foul)Berndl (91., Gelbe Karte Foul), Wutzel (82., Gelbe Karte Foul), Sturm (76., Gelbe Karte Unsportl.), Tulcan (60., Gelbe Karte Kritik), Mayrhofer (45., Gelbe Karte Unsportl.)

Gaflenz: Üblacker; Klinserer, Englisch (84. Hirtenlehner), Rettensteiner, Kochan, Stubauer (68. Brenn), Schnetzinger, Klinserer, Schippany (HZ. Wachauer), Brenn, Sipos.

Wolfsbach: Reitmann; Berndl, Mayrhofer (HZ. Wieser), Valaitis, Pachole, Tempelmayr, Tulcan, Hegedüs (45. Wutzel), Ziervogl, Rusnak, Tanzer (54. Sturm).

85 Zuschauer, Schiedsrichter: Nafaâ Nagbou