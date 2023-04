Der Derbysieger lautet Scheibbs

Werbung

Beim Derby zwischen dem FC Göstling und dem SV Raika Scheibbs, hieß es für die Gäste den Anschluss an den Tabellenführer aus Aschbach zu verlieren. Beide Mannschaften waren heiß auf den Sieg und die Fans fieberten gespannt mit.

Das Spiel begann ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. In der 36. Minute konnte Moritz Roseneder für Göstling das erste Tor des Spiels erzielen und die Fans auf der Heimtribüne zum Jubeln bringen. Doch die Freude währte nicht lange, denn in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnte Thomas Gamsjäger für Scheibbs einen Freistoß perfekt verwandeln und den Ausgleich erzielen.

In der Halbzeitpause gab es bei Scheibbs einen wichtigen Spielerwechsel, denn Clemens Hörhan wurde durch Sebastian Brandl ersetzt. Dies sollte sich als entscheidend erweisen, denn in der 58. Minute konnte Brandl das 1:2 für Scheibbs erzielen. Nur vier Minuten später traf er erneut und erhöhte auf 1:3.

Göstling versuchte, nochmal zurückzukommen und wechselte in der 66. Minute Vladimir Simo aus und brachte Thomas Lindner ins Spiel. Doch es half nichts, denn Scheibbs war an diesem Tag einfach zu stark. In der 90+4. Minute konnte Ing. Josef Ekker das 1:4 für Scheibbs erzielen und den Sieg perfekt machen. Nach dem Spiel äußerten sich beide Trainer zur Leistung ihrer Mannschaften.

Der Trainer des FC Göstling, Daniel Puchner sagte: „Wir haben heute alles gegeben und hart gekämpft, aber es hat einfach nicht gereicht. Scheibbs war heute einfach zu stark.“ Auch der Trainer des SV Raika Scheibbs, Josef Lagler, war zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben heute eine tolle Mannschaftsleistung gezeigt und verdient gewonnen. Besonders der Spielerwechsel zur Halbzeit hat uns den entscheidenden Vorteil gebracht.“

Insgesamt war es ein spannendes Derby mit vielen Chancen und Toren. Scheibbs konnte am Ende verdient als Sieger vom Platz gehen und die Fans feierten ausgelassen. Für Göstling bleibt nun nur die Chance, im nächsten Spiel wieder zu alter Stärke zurückzufinden und den Sieg zu erringen. Bis es zum direkten Duell zwischen dem aktuellen Tabellenführer und dem Zweiten kommt werden noch zwei Runden gespielt. „Ich bin natürlich glücklich über meine beiden Tore und den Sieg der Mannschaft. Wir haben als Team hart gekämpft und uns den Sieg verdient. Ich hoffe, dass wir diese Leistung in den nächsten Spielen fortsetzen können“, meint der Doppeltorschütze Sebastian Brandl nach dem wichtigen Derbysieg.

Statistik:

Göstling - Scheibbs 1:4 (1:1)

Torfolge: 1:0 (36.) Roseneder, 1:1 (45+1., Freistoß) Gamsjäger, 1:2 (58.) Brandl, 1:3 (62.) Brandl, 1:4 (90+4.) Ekker

Karten: Puchner (83., Gelbe Karte Kritik), Frühwald (43., Gelbe Karte Foul)Bohus (93., Gelbe Karte Unsportl.)

Göstling: Haselsteiner, Heigl, Cukier, Heim, Schagerl (55. Huber), Frühwald (80. Frühwald), Hros, Gresko, Simo (66. Lindner), Roseneder, Roseneder

Scheibbs: Gamsjäger, Bohus, Zehetner, Pumhösel (74. Hörhan), Ekker, Hörhan (HZ. Brandl), Egger, Mühlbacher, Ekker, Teker, Stasny (88. Taschl)

130 Zuschauer, Schiedsrichter: Christoph Krickl