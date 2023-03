Hartes Derby endet mit Remis

Gewohnt kampfbetontes Derby

Das Derby zwischen dem SC Gresten und Lunz war ein hart umkämpftes Spiel, das von beiden Mannschaften mit viel Engagement und Leidenschaft geführt wurde. In den ersten 27 Spielminuten war Gresten die dominierende Mannschaft und konnte durch das Tor von Andreas Pöchacker in Führung gehen. Lunz hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und konnte zunächst keine klaren Torchancen kreieren. In Minute 27 gab es zwei unsportliche Vergehen, die beide mit einer gelben Karte geahndet wurden. Perparim Berisha von Gresten und Tomasz Wepa vonLunz wurden vom Schiedsrichter verwarnt. Kurz darauf bekam auch Thomas Helmel vonLunz eine Gelbe Karte nach einem Foulspiel.

In der 34. Minute bekam Andreas Pöchacker von Gresten eine Verwarnung wegen Kritik an einer Schiedsrichterentscheidung. In der 39. Minute wurde auch Damian Boguslaw Misan von Lunz nach Kritik an einer Entscheidung mit einer Gelben Karte verwarnt.

Intensives Derby endet Unentschieden

Nach der Halbzeitpause kam Lunz besser ins Spiel und konnte in der 55. Minute durch Adrian Tomasz Moszyk den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielen. Gresten versuchte danach, wieder in Führung zu gehen, hatte aber Schwierigkeiten, die gut organisierte Abwehr von Lunz zu überwinden.

In der 73. Minute wurde Mathias Pechhacker von Lunz nach einem Foulspiel verwarnt. Nur sechs Minuten später, in der 79. Minute, bekam Thomas Wagner von Gresten ebenfalls eine Gelbe Karte nach einem Foulspiel.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 81. Minute, als Schiedsrichter Michael Tazreiter Thomas Helmel von Lunz mit Gelb/Rot vom Platz schickte. Lunz spielte danach in Unterzahl weiter und konnte durch eine kämpferisch starke Leistung kein Gegentor mehr erhalten.

Insgesamt war das Spiel von vielen hart geführten Zweikämpfen und vielen Verwarnungen geprägt. Lunz konnte sich am Ende mit einem Punktgewinn zufrieden geben, während Gresten die Führung nicht verteidigen konnte und mit einem Unentschieden leben muss. Das Derby war trotz der vielen Verwarnungen ein spannendes und intensives Spiel, das den Fans beider Mannschaften viel geboten hat.

Engin Güclü, Trainer SC Gresten: "Es war ein hartes Spiel und wir haben alles gegeben, um den Sieg zu holen. Leider haben wir in der entscheidenden Phase des Spiels es nicht geschafft die Überzahl am Platz für einen Sieg auszunutzen. . Wir müssen jetzt nach vorne schauen und uns auf die nächsten Spiele konzentrieren."

Ingemar Bayer, Trainer ASKÖ Lunz:"Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, dass wir uns in diesem hitzigen Derby zurück gekämpft haben und einen Punkt geholt haben. Wir haben gut verteidigt und konnten auch in der Offensive Akzente setzen. Natürlich gibt es immer Dinge, die man besser machen kann, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Leistung meiner Spieler."

Gresten - Lunz / See 1:1 (1:0)

Samstag, 25. März 2023, Gresten, 177 Zuseher, SR Michael Tazreiter

Tore:

1:0 Andreas Pöchacker (27.)

1:1 Adrian Tomasz Moszyk (55., Elfmeter)

Gresten: M. Mayerhofer - T. Fröschl, A. Wagner - P. Berisha - I. Stan, T. Wagner - J. Teufl, A. Pöchacker, J. Frühwald (60. T. Teufl) - M. Teufel - L. Faschingleitner (60. K. Scheinhart); M. Frühwald, T. Haselreither, N. Szekeres, L. Bogenreiter

Trainer: Engin Güclü

Lunz / See: A. Szigeti - A. Moszyk - C. Paumann, T. Helmel - R. Wutzl, D. Misan, P. Garyga - T. Wepa, M. Pechhacker, L. Wutzl - P. Wentner (80. N. Karl); A. Karl, N. Egger, T. Reichenpfader

Trainer: Ingemar Bayer

Karten:

Gelb: Perparim Berisha (27., Unsportl.), Andreas Pöchacker (34., Kritik), Thomas Wagner (79., Foul) bzw. Tomasz Wepa (27., Unsportl.), Thomas Helmel (30., Foul), Damian Boguslaw Misan (39., Kritik), Mathias Pechhacker (73., Foul)

Gelb-Rot: keine bzw. Thomas Helmel (81., Unsportl.)