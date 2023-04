Hollenstein und Gaflenz teilen sich die Punkte

Werbung

Hollenstein - Gaflenz 2:2. Auf tiefem, unebenem Boden startet die Partie für beide Mannschaften holprig und lässt kaum ein Fußballspiel entstehen. Es wird viel mit langen Bälle operiert, das Mittelfeld soll möglichst schnell überbrückt werden. Als erstes dürfen an diesem Tag die Gäste jubeln. Stürmer Vladimir Kochan netzt im zweiten Spiel in Folge und bringt seine Farben in der 20. Minute in Führung, zuvor verzieht Hollenstein und schießt zweimal am Tor vorbei.

Am Ende wird fair geteilt

Die Hausherren lassen sich in weiterer Folge jedoch nicht hängen, bleiben dran und können sich noch vor der Pause belohnen. Zunächst ist es Markus Perger in der 35. Minute, der nach einer Kombination frei vor dem gegnerischen Tor auftaucht und sich die Gelegenheit zum 1:1 nicht nehmen lässt. Doch damit noch nicht genug: Ebenfalls noch vor der Pause legt David Buder nach einer Freistoßflanke das 2:1 nach und dreht damit die Partie. Auch nach dem Seitenwechsel tun sich beide Mannschaften schwer, ein ansehnliches Spiel aufzuziehen. In der 58. Minute fällt dennoch durch Anton Klinserer der Ausgleich für die Gäste. Danach gibt es auf beiden Seiten noch die Chance auf das entscheidende Tor, das jedoch letztendlich nicht mehr fallen sollte. Die Punkte werden aufgeteilt.

Markus Bräuer (Trainer FC Hollenstein): „In der ersten Halbzeit haben wir die Körperbetontheit vermissen lassen, das hat mir nicht gefallen. Das haben wir dann in der Pause angesprochen, danach wurde es besser, auch wenn wir noch den Ausgleich kassiert haben. Wir schaffen es leider aktuell noch nicht, uns nach einer Führung auch einmal mit einem Sieg zu belohnen.“

Josef Bichlbauer (Trainer SV Gaflenz): „Endlich haben wir es wieder einmal geschafft in Führung zu gehen, leider konnten wir diese nicht halten. Aktuell ist es für uns schwierig mit unserer Kadersituation, wir müssen zufrieden sein mit dem Punkt. Summa summarum geht die Punkteteilung in Ordnung.“

Torfolge: 0:1 (20.) Kochan, 1:1 (35.) Perger, 2:1 (43.) Buder, 2:2 (58.) Klinserer

Karten: Kostal (83., Gelbe Karte Unsportl.), Hager (32., Gelbe Karte Foul)Hirtenlehner (78., Gelbe Karte Unsportl.), Schnetzinger (40., Gelbe Karte Unsportl.), Sipos (5., Gelbe Karte Unsportl.), Kern (86., Gelbe Karte Foul)

Hollenstein: Irninger; Rettensteiner Florian (HZ. Schwarzlmüller), Buder, Lueger (70. Aflenzer), Suhajda, Sonnleitner, Kostal, Perger Markus, Hager, Golian, Perger Livius

Gaflenz: Hirtenlehner Matthias; Schippany (59. Brenn), Klinserer (80. Wachauer), Rettensteiner Simon, Kochan, Marjanovic (65. Hirtenlehner), Kern, Schnetzinger, Brenn Benedikt, Sipos, Stütz

76 Zuschauer, Schiedsrichter: Tomasz Romaniuk