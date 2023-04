Partie gedreht und doch verloren

Werbung

Hollenstein - Göstling 2:3. Die Ausgangslage gestaltete sich für Hollenstein schwierig, stand doch aufgrund einer Rot-Sperre Tormann Irninger nicht zur Verfügung. Noch dazu konnte Kapitän David Buder nicht dabei sein, Trainer Markus Bräuer bot in der Innenverteidigung dadurch den 18-jährigen Livius Perger und den 19-jährigen Tobias Hager auf. Nach zehn Minuten folgt durch das 0:1 von Göstling dann der erste Schock für Hollenstein, doch die Heimischen lassen sich nicht beirren und schlagen postwendend durch David Suhajda mit dem 1:1 zurück. In weiterer Folge gestaltet sich die Partie ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten, zur Pause bleibt es aber beim Unentschieden.

Zweites Tor ist zu wenig

Nach dem Seitenwechsel dauert es nicht lange, bis Hollenstein die Partie dreht. Ein langer Ball von Livius Perger landet bei Markus Perger, der direkt schießt. Der Tormann kann den Ball vorerst noch abwehren, Dominik Golian steht jedoch bereit und schießt zum 2:1 ein. Die Hausherren versuchen, einen weiteren Treffer nachzulegen, doch werden mit Fortdauer des Spiels mehr und mehr in die eigene Hälfte gedrückt, was zunächst zum 2:2 der Gäste führt. Wenige Minuten vor dem Ende landet auch noch der dritte Treffer im Tor der Hausherren aus einem Weitschuss aus 25 Metern direkt neben die Stange. Auch eine Gelb-Rote Karte für die Gäste und die daraus resultierende Überzahl für wenige Minuten sollte am Endergebnis nichts mehr ändern.

Markus Bräuer (Trainer FC Hollenstein): „Es ist schade, dass wir uns am Ende nicht zumindest mit einem Punkt belohnt haben. Aus meiner Sicht war es eine typische Unentschieden-Partie. Mit der kämpferischen Leistung meiner Mannschaft bin ich zufrieden.“

Tore: Heim Dominik Golian (50.), Heim David Suhajda (11.), Gast Gerald Leichtfried (82.), Gast Vladimir Simo (10.), Gast Vladimir Simo (63.)

Hollenstein: Mario Seisenbacher, Florian Rettensteiner, Tobias Hager, Dominik Golian, Martin Kostal, Markus Perger, David Suhajda, Andreas Forstenlechner, Paul Mandl, Johannes Lueger, Livius Perger, Julian Mandl, Felix Mandl, Florian Sonnleitner, Rene Aflenzer, Benjamin Kolhofer, Bernd Heigl, Bernd Heigl (54. statt Paul Mandl), Florian Sonnleitner (82. statt Andreas Forstenlechner)

Göstling: Jozef Hros, Gernot Frühwald, Lukas Heigl, Michael Haselsteiner, Florian Heim, Szymon Kamil Cukier, Vladimir Simo, Robert Gresko, Moritz Roseneder, Matthias Roseneder, Gerald Leichtfried, Andreas Schagerl, Marco Bachler, Jakob Haidler, Maximilian Huber, Adrian Schagerl, Richard Frühwald, Maximilian Huber (70. statt Szymon Kamil Cukier), Jakob Haidler (90. statt Matthias Roseneder)

Karten: Florian Rettensteiner (29. Gelb Unsportl.), Livius Perger (31. Gelb Foul), Andreas Forstenlechner (58. Gelb Foul), David Suhajda (88. Gelb Foul), Gerald Leichtfried (20. Gelb Foul), Lukas Heigl (25. Gelb Foul), Szymon Kamil Cukier (30. Gelb Unsportl.), Gernot Frühwald (89. Gelb Foul), Gerald Leichtfried (84. Gelb-Rot Foul)