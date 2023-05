Hollenstein knöpft Sonntagberg Punkt ab

Hollenstein - Sonntagberg 1:1. Die Partie startet zunächst recht ausgeglichen, sowohl die Hausherren als auch die Gäste finden immer wieder Chancen vor. Vor allem auch nach Standards präsentiert sich Hollenstein immer wieder gefährlich, und auch Sonntagberg lässt die eine oder andere gute Gelegenheit auf die Führung ungenützt, folgerichtig bleibt es bis zur Halbzeit beim torlosen Unentschieden.

Gäste in Unterzahl

Nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel dann eine folgenschwere Entscheidung. Hollensteins Martin Kostal wird auf die Reise geschickt und ist letztlich von Pren Zefi nur noch durch eine Notbremse zu stoppen. Durch die Rote Karte sind die Gäste nun fast die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl und müssen aus dem daraus resultierenden Freistoß auch noch das Gegentor hinnehmen. Den Schuss kann Goalie Ehrlich nur abprallen lassen, den Nachschuss verwertet Kostal zum 1:0. Die Gäste lassen sich jedoch auch durch die Unterzahl nicht beirren, beide Seiten spielen munter weiter, es geht hin und her. Sonntagberg belohnt sich letztlich zehn Minuten vor Schluss auch noch mit dem Ausgleich durch Jan Knoll, der nach einem langen Ball halbvolley abschließt. Eine entscheidendes Tor fällt am Ende nicht mehr.

Markus Bräuer (Trainer FC Hollenstein): „Auch heute haben wir uns wie in den Partien zuvor gut präsentiert. Es ist nur mehr eine Frage der Zeit, bis wir uns endlich auch mit einem Sieg wieder belohnen.“

Klaus Egger (Sportlicher Leiter FC Sonntagberg): „Mit zehn Mann waren wir dann sogar eigentlich besser als vollzählig. Aktuell läuft es einfach nicht für uns, das Frühjahr ist so ein bisschen verhext. Mit dem Punkt können wir eigentlich nicht zufrieden sein.“

Statistik:

FC HOLLENSTEIN - FC SONNTAGBERG 1:1 (0:0).

Torfolge: 1:0 (52.) Kostal, 1:1 (78.) Knoll.

Karten: Perger (34., Gelbe Karte Foul), Kostal (82., Gelbe Karte Foul), Hager (87., Gelbe Karte Unsportl.)Knoll (76., Gelbe Karte Unsportl.), Zefi (51., Rote Karte Torchancenverh.), Knoll (53., Gelbe Karte Kritik)

Hollenstein: Irninger; Hager, Golian, Schwarzlmüller, Perger Livius, Buder, Lueger, Suhajda, Sonnleitner, Kostal, Perger Markus.

Sonntagberg: Ehrlich; Cinar (25. Schuller), Zefi, Stockner (69. Pergega), Knoll Tom; Knoll Andreas, Knoll Jan; Bora, Dautinger, Scheuch; Knoll-Dieminger.

Hollenstein, 120 Zuschauer, SR Krickl.