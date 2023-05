Torloses Derby zwischen Kienberg und Gresten

Im Spiel zwischen Kienberg/Gaming und Gresten konnte keine Mannschaft den entscheidenden Treffer erzielen und das Spiel endete mit einem torlosen Unentschieden.

Beide Mannschaften spielten von Anfang an auf Augenhöhe und lieferten sich ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Torchancen. In der 20. Minute musste Fröschl von Gresten nach einem Foul eine Gelbe Karte hinnehmen, während Vardan von Kienberg/Gaming in der 36. Minute ebenfalls wegen eines Fouls verwarnt wurde.

Kurz vor der Halbzeitpause erhielt Margegaj von Kienberg/Gaming eine Gelbe Karte aufgrund unsportlichen Verhaltens. Auch Stan von Gresten musste in der 42. Minute nach einer kritischen Bemerkung gegenüber dem Schiedsrichter eine Gelbe Karte hinnehmen.

In der zweiten Halbzeit konnte keine Mannschaft entscheidend nach vorne spielen, wobei Kienberg/Gaming in der 73. Minute Nachbargauer durch Schuhleitner ersetzte und in der 84. Minute Sonnleitner durch Schwaigerlehner auswechselte. Auch Gresten wechselte in der 57. Minute Berisha durch Teufl und Zulehner durch Wagner aus und in der 71. Minute Schager durch Zahnt.

Kurz vor Schluss erhielt Teufel von Gresten in der Nachspielzeit wegen unsportlichen Verhaltens noch eine Gelbe Karte. Das Spiel endete schlussendlich mit einem torlosen Unentschieden.

Insgesamt lieferten beide Mannschaften ein ausgeglichenes Spiel und konnten keine entscheidenden Akzente setzen.

Nusret Koc, Trainer Kienberg: „Wir hatten heute mit einigen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Die junge Mannschaft hat ein gutes Spiel gezeigt, jedoch fehlte uns einfach der Zielspieler im Sechzehner.“

Statistik:

Kienberg / G. - Gresten 0:0 (0:0)

Torfolge:

Karten: Vardan (36., Gelbe Karte Foul), Margegaj (45., Gelbe Karte Unsportl.)Fröschl (20., Gelbe Karte Foul), Stan (42., Gelbe Karte Kritik), Teufl (68., Gelbe Karte Foul), Teufel (90+3., Gelbe Karte Unsportl.)

Kienberg / G.: Gaßner, Nachbargauer (73. Schuhleitner), Sonnleitner (84. Schwaigerlehner), Dorrer, Laskaj, Lengauer David, Margegaj, Vardan, Prüller, Lehner (49. Lengauer), Suchanek

Gresten: Mayerhofer, Fröschl, Stan, Teufl Julian, Berisha (57. Teufl), Schager (71. Zahnt), Wagner Thomas, Pöchacker, Scheinhart, Zulehner (57. Wagner), Teufel

249 Zuschauer, Schiedsrichter: Johannes Schachner