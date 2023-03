Kienberg gewinnt gegen Schlusslicht

Gäste können überraschen

Am ersten Spieltag der Rückrunde empfing Kienberg/Gamingden FC Hollenstein in der 14. Runde der 2. Klasse Ybbstal/AV statt. Das Spiel begann mit einem starken Start der Gäste, als David Buder in der 6. Minute nach einem Freistoß per Kopfball das 0:1 für den FC Hollenstein erzielte. Die Hausherren kämpften jedoch zurück und Sebastian Dorrer glich in der 8. Minute zum 1:1 aus. In der gleichen Minute wurde Dominik Golian vom FC Hollenstein wegen unsportlichem Verhalten von Schiedsrichter Gökhan Ertunc mit Gelb bestraft.

Kienberg/Gaming erhöhte den Druck und Gjon Margegajmit brachte sein Team in der 30. Minute mit einem Tor2:1 in Führung. Die Hausherren bauten ihre Führung in der 40. Minute durch ein Tor von David Lengauer auf 3:1 aus. Beim Spielstand von 3:1 zeigte der Schiedsrichter in der 44. Minute die rote Karte für den Torhüter des FC Hollenstein, Florian Irninger.

Kienberg deutlich konsequenter

In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild. Kienberg/Gaming spielte aggressiv und druckvoll und erarbeitete sich mehrere Chancen. FC Hollenstein Kapitän David Buder wurde in der 58. Minute von Schiedsrichter Gökhan Ertunc mit Gelb bestraft, gefolgt von Paul Schwaigerlehner in Minute 59, Martin Kostal in Minute 70 und Andreas Forstenlechner in Minute 72, die alle wegen Foulspiels eine Gelbe Karte erhielten.

Kienberg/Gaming baute ihre Führung in der 84. Minute weiter aus, als Florian Sonnleitner ein Eigentor zum 4:1 zugunsten der Hausherren erzielte. In der Schlussphase des Spiels erhielten Simon Milleder von Kienberg/Gaming in der 87. Minute und Eric Masek in der 90. Minute jeweils eine Gelbe Karte.

Nach 90 Minuten Spielzeit ging Kienberg/Gaming als verdienter Sieger mit einem 4:1 vom Platz.

Nusret Koc, Trainer Kienberg:"Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft heute. Wir haben von Anfang an den Druck hochgehalten und nach dem frühen Rückstand schnell ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann unser Spiel kontrolliert und konnten durch eine solide Abwehrleistung den Sieg nach Hause bringen."

Markus Bräuer, Trainer Hollenstein:"Das war heute leider nicht unser Tag. Wir haben in der ersten Halbzeit noch gut mitgehalten, aber nach dem Platzverweis für unseren Torhüter wurde es für uns noch schwieriger. Dennoch haben wir bis zum Schluss gekämpft und uns bemüht, das Ergebnis noch zu verbessern. Wir werden uns nun auf die nächsten Spiele konzentrieren und versuchen, unsere Leistung zu verbessern."

Kienberg / G. - Hollenstein 4:1 (3:1)

Sonntag, 26. März 2023, Kienberg-Gaming, 88 Zuseher, SR Gökhan Ertunc

Tore:

0:1 David Buder (6.)

1:1 Sebastian Dorrer (8.)

2:1 Gjon Margegaj (30.)

3:1 David Lengauer (40.)

4:1 Florian Sonnleitner (84., Eigentor)

Kienberg / G.: T. Prüller, V. Suchanek, S. Gaßner (55. E. Masek), F. Lehner (67. A. Schuhleitner), D. Lengauer (82. L. Eilmsteiner), A. Dulazeka, A. Vardan (82. M. Lengauer), G. Margegaj, P. Schwaigerlehner, S. Dorrer (82. M. Gubani), S. Milleder; M. Pumhösl

Trainer: Nusret Koc

Hollenstein: F. Irninger - P. Schwarzlmüller, T. Hager - D. Golian (88. P. Mandl) - M. Kostal, M. Perger (74. F. Sonnleitner), D. Suhajda - A. Forstenlechner - D. Buder, J. Lueger, L. Perger; B. Kolhofer, F. Rettensteiner, R. Aflenzer

Trainer: Markus Bräuer

Karten:

Gelb: Paul Schwaigerlehner (59., Foul), Vojtech Suchanek (6., Foul), Simon Milleder (87., Unsportl.), Eric Masek (90., Foul) bzw. David Buder (58., Kritik), Martin Kostal (70., Foul), Andreas Forstenlechner (72., Unsportl.), Dominik Golian (8., Unsportl.)

Rot: keine bzw. Florian Irninger (40., Torchancenverh.)