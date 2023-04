Sonntagberg setzt sich gegen Kienberg durch

Werbung

Das Spiel zwischen Kienberg / G. und Sonntagberg in der Kienberger Sportanlage statt. Beide Mannschaften gingen mit hohen Erwartungen in das Spiel, da es für beide um wichtige Punkte in der Tabelle ging.

Das Spiel begann mit hohem Tempo und beide Mannschaften zeigten sich von Anfang an sehr kämpferisch. Die Sonntagberger ergriffen die Initiative und setzten Kienberg / G. unter Druck. In der 24. Minute konnte Knoll die Sonntagberger in Führung bringen, als er einen Fehler in der Kienberger Abwehr ausnutzte und den Ball ins Tor schoss.

Kienberg / G. ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte weiter. In der 42. Minute konnte Nachbargauer den Ausgleich erzielen und somit das Spiel wieder offen gestalten.

Nach der Halbzeitpause waren es erneut die Sonntagberger, die das Spiel dominierten. In der 48. Minute konnte Knoll seine Mannschaft erneut in Führung bringen. Kienberg / G. gab jedoch nicht auf und konnte in der 58. Minute durch Vardan erneut ausgleichen.

Doch Sonntagberg ließ nicht locker und konnte in der 69. Minute erneut durch Knoll in Führung gehen. Nur zwei Minuten später konnte Knoll seine Mannschaft erneut in Führung bringen und somit das Spiel endgültig zugunsten der Sonntagberger entscheiden.

Das Spiel war jedoch nicht nur von Toren, sondern auch von zahlreichen Karten geprägt. Insgesamt wurden neun Gelbe Karten verteilt, davon vier für Kienberg / G. und fünf für Sonntagberg. Die meisten Karten waren aufgrund von Foulspielen oder Unsportlichkeiten zu vergeben.

Insgesamt war es ein hart umkämpftes Spiel, das von beiden Mannschaften mit großem Engagement und Einsatz geführt wurde. Die Sonntagberger konnten jedoch am Ende verdient als Sieger vom Platz gehen und sich somit wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze sichern.

Statistik:

Kienberg / G. - Sonntagberg 2:5 (1:1)

Torfolge: 0:1 (24.) Knoll, 1:1 (42.) Nachbargauer, 1:2 (48.) Knoll, 2:2 (58.) Vardan, 2:3 (69.) Knoll, 2:4 (71.) Knoll, 2:5 (90.) Dautinger

Karten: Lengauer (85., Gelbe Karte Foul), Lehner (65., Gelbe Karte Foul), Prüller (66., Gelbe Karte Unsportl.), Dorrer (59., Gelbe Karte Foul)Knoll (34., Gelbe Karte Unsportl.), Zefi (51., Gelbe Karte Unsportl.), Scheuch (87., Gelbe Karte Unsportl.), Plank (35., Gelbe Karte Foul), Dautinger (36., Gelbe Karte Kritik)

Kienberg / G.: Suchanek, Prüller, Laskaj (HZ. Loidl), Dulazeka, Lengauer Maik (HZ. Schuhleitner), Lengauer David, Lehner, Dorrer, Nachbargauer (72. Schwaigerlehner), Margegaj, Vardan (78. Masek)

Sonntagberg: Knoll Jan, Scheuch, Knoll-Dieminger (78. Schuller), Dautinger, Stockner (70. Knoll), Cinar, Bora (88. Mayrhofer), Knoll Tom, Ehrlich, Zefi, Plank

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Emrah Koyuncu