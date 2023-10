Duell unter Freunden

Bisher läuft es für den SV Scheibbs wie am Schnürchen. Die Truppe von Spielertrainer Stefan Kogler hat alle neun Partien gewonnen und ist mit 27 Punkten an der Tabellenspitze.

Doch es gibt mit Ertl einen hartnäckigen Konkurrenten. Denn auch der Zweitplatzierte hat bisher noch keine einzige Partie verloren. Lediglich durch ein Unentschieden sind die beiden Mannschaften zwei Punkte voneinander getrennt. Und auch in Ertl gibt mit Zoltan Agh ein Spielertrainer den Ton an. Die Besonderheit: Agh war Spieler in Gaflenz und dann Co-Trainer bei Stefan Kogler im AFW Waidhofen. Es entwickelte sich eine Freundschaft, die am kommenden Samstag einmal für 90 Minuten auf Eis gelegt wird.

Auf jeden Fall ist alles für ein packendes Spitzenspiel in der 2. Klasse Ybbstal angerichtet, das auch zahlreiche Zuschauer auf die Scheibbser Anlage locken sollte. Für die Heimischen ist es auf jeden Fall eine richtige Nagelprobe im Titelkampf.