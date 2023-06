Erfahrung für Absteiger

Das ging dann schnell. Nach sieben Jahren beim SV Scheibbs war bei Trainer Josef Lagler eine Auszeit angesagt. Doch diese hielt nur kurz. Nachbar Steinakirchen sicherte sich die Expertise von Lagler.

Somit dauerte die Auszeit nur wenige Wochen. Für beide Seiten ist das Engagement ein Gewinn. Nach dem Abstieg aus der 1. Klasse West in die 2. Klasse Ybbstal/Alpenvorland tut ein Trainer, der die 2. Klasse wie seine eigene Westentasche kennt, gut. Und Lagler bewies auch in den Jahren vor seiner Tätigkeit in Scheibbs, Mannschaften aus der 2. Klasse zum Meistertitel zu führen. Ein Unterfangen, das Steinakirchen in naher Zukunft mit Sicherheit wieder anstreben wird.

Aber auch für Lagler ist Steinakirchen ein perfektes „Match“. Er soll vor allem mit jungen Spielern Aufbauarbeit leisten und die Union wieder auf Vordermann bringen. Erfolgsdruck ist dabei gering. Somit profitieren beiden Seiten: Steinakirchen erhält Erfahrung und Lagler eine neue Herausforderung.