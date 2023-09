Es war am Ende das Duell David gegen Goliath, wobei dieses Mal nicht der David Steinakirchen gewann, sondern Goliath Scheibbs seine Vormachtstellung unter Beweis stellte.

Das 6:2 war der eindrucksvolle Beweis, dass der Titel in diesem Jahr nur über die Bezirkshauptstädter führt. Bereits in den letzten Jahren, auch unter dem jetzigen Trainer von Steinakirchen Josef Lagler, befand sich Scheibbs immer unter den Titelfavoriten. Doch am Ende fehlte ein kleines Puzzlestück oder die Konkurrenz war noch stärker. Nun passen aber alle Teile ineinander. Ein starkes Kollektiv gespickt mit routinierten Führungsspielern wie Clemens Reiterlehner. Und zur Not greift auch Spielertrainer Stefan Kogler mit ein. Der im Sommer heimgekehrte „Sohn“ ist der größte Faktor für den derzeitigen Erfolg der Scheibbser.

Auch wenn es noch ein weiter Weg bis zum Meisterschaftsende ist: Mit dieser Arbeit und Euphorie ist Scheibbs endlich reif für den Titel.