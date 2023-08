Spannung garantiert

Zwar sind erst drei Runden in der 2. Klasse Ybbstal/Alpenvorland gespielt, dennoch sind die Favoriten auf die Meisterschaft schon auszumachen. Mittendrin gleich zwei Klubs aus dem Bezirk Scheibbs.

Zunächst Tabellenführer Scheibbs. Mit Spielertrainer Stefan Kogler kam frischer Wind in die Bezirkshauptstadt. Der Ex-Profi greift dabei auf einen breiten Kader zurück und hilft bei den Spielen auch selbst aus. Bereits in den Jahren zuvor waren die Scheibbser immer knapp am Aufstieg dran. Nun könnte Kogler das letzte kleine Puzzlestück sein. Der erste Verfolger kommt aus Gresten. Dieser tätigte im Sommer mit Tomas Bednar einen absoluten Glücksgriff. Der Stürmer hält nach nur drei gespielten Runden bei acht Treffern. Um weiter ganz vorne mitzuspielen, müssen die Verantwortlichen den Stürmer fast in Watte packen, damit dieser nicht während der Meisterschaft verletzt ausfällt. Zwei verschiedene Herangehensweisen, die auf jeden Fall Spannung im Titelkampf garantieren.