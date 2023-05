Heimsieg setzt Opponitz-Lauf fort

Opponitz - Ertl 3:1. Die Gäste starten gut in die Partie, setzen die Hausherren mit kampfbetont unter Druck und kommen auch zu zwei guten Chancen auf ein Tor, das jedoch nicht fallen sollte. Opponitz macht es hingegen auf der anderen Seite besser und geht nach 25 Minuten in Führung. Auf der Seite bricht Tomas Motycka durch, zieht ab und der Ball findet den Weg in die Maschen. Nur wenig später legen die Heimischen gleich noch ein weiteres Tor nach: Nach eigenem Ballgewinn geht es schnell, der Ball kommt in die Spitze zu Josef Dusek, der auf und davon ist und zum 2:0 netzt. Die Gäste bleiben aber dran und kommen noch vor der Pause zum Anschlusstreffer durch Lukas Bielesz, der den Ball nach einem Corner über die Linie drückt.

Turbulente Schlussminuten

Auch nach dem Seitenwechsel kommen die Gäste wieder gut in die Partie und bleiben druckvoll, das Tor erzielen aber wieder die Hausherren. Erneut landet der Ball nach einem schnellen Angriff nach einem Stanglpass bei Dusek, der den Doppelpack schnürt und seine Mannschaft mit dem 3:1 endgültig auf die Siegerstraße einbiegen lässt. Zehn Minuten vor Schluss muss zunächst Bielesz, der schon gelb verwarnt war, mit Gelb-Rot vom Platz. Er spielt einen Ball im Rutschen weiter, der Schiedsrichter entscheidet auf Foul und Gelb-Rot. Doch damit noch nicht genug: In der 90. Minute bekommt Ertl einen Elfmeter zugesprochen, den Opponitz-Goalie Florian Spanring mit dem Fuß parieren kann. Im Anschluss lässt sich Manuel Schachermayer zu einer Tätlichkeit hinreißen und wird mit Rot vom Platz gestellt. David Hackensöllner, ebenfalls schon mit Gelb verwarnt, verabschiedet sich nach Kritik an dieser Roten Karte ebenfalls mit Gelb-Rot frühzeitig unter die Dusche. Am Endergebnis ändert all dies jedoch nichts mehr.

Robert Rössler (Co-Trainer SV Opponitz): „Anfang der zweiten Halbzeit hätte uns Ertl dann ein bisschen wehtun können, da war eine Schwächephase von uns dabei. Mit dem 3:1 konnten wir das dann aber beenden. Es war eine intensive Partie, wir haben jetzt aktuell einen guten Lauf, so wie es ausschaut.“

Christian Puchberger (Co-Trainer FCU Ertl): „Wenn's vom Spielverlauf her ein bisschen anders läuft, dann wäre sicher auch ein Punkt möglich gewesen, und die Chancen dazu hatten wir. Was mich viel mehr ärgert, ist diese Selbstschwächung für das kommende Derby durch so einen Kindergarten-Blödsinn. Die erste Gelb-Rote Karte war keine, aber die anderen Ausschlüsse waren einfach nur dumm.“

Statistik:

SV OPPONITZ - FCU ERTL 3:1 (2:1).

Torfolge: 1:0 (25.) Motycka, 2:0 (30.) Dusek, 2:1 (40.) Bielesz, 3:1 (66.) Dusek.

Karten: Weissensteiner (35., Gelbe Karte Unsportl.), Hilbinger (90+2., Gelbe Karte Unsportl.)Hackensöllner (47., Gelbe Karte Foul), Schachermayer (90+3., Rote Karte Tätl.), Hackensöllner (90+3., Gelb/Rote Karte Kritik), Bielesz (12., Gelbe Karte Kritik), Bielesz (79., Gelb/Rote Karte Foul), Teufel (75., Gelbe Karte Unsportl.), Kopf (90., Gelbe Karte Unsportl.)

Opponitz: Spanring; Rössler Georg Michael, Blamauer, Hilbinger, Heigl, Kerschbaumer, Dusek, Motycka (86. Mayrhofer), Haselsteiner, Rössler Harald, Weissensteiner

Ertl: Kopf Patrick; Agh, Klobasa, Hackensöllner, Bielesz, Schoiswohl, Lohnecker Elias (77. Lohnecker), Teufel, Molnar (72. Hirtenlehner), Kopf Christian, Schachermayer.

Opponitz, 95 Zuschauer, SR Celikkiran.