Mit Blitzstart zum Sieg

Zum Start ins Frühjahr erwischen die Hausherren gleich einen optimalen Start und beginnen wie aus der Pistole geschossen. Schon in den Anfangsminuten kommt Opponitz zu drei Torschützen, von denen der dritte durch Dominik Vlasak in der 4. Minute den Weg ins Tor zur Führung findet. Gaflenz bäumt sich aber im Anschluss auf und schlägt nach knapp 20 Minuten zurück. Nach einer Freistoßflanke köpft Niclas Schnetzinger zum 1:1 ein. In dieser Phase der Partie läuft es für die Heimischen nicht nach Wunsch, dennoch gelingt kurz vor der Pause die erneute Führung durch Josef Dusek.

Dusek-Hattrick zum Sieg

Nur kurz nach dem Seitenwechsel folgt aber der erneute Ausgleich der Gäste. Simon Rettensteiner nutzt eine Unachtsamkeit in der Opponitzer Defensive und spitzelt den Ball über die Linie. Im Anschluss finden die Hausherren aber wieder besser in die Partie und es folgen die Minuten des Josef Dusek. Zunächst ist er nach einer Flanke von Tomas Motycka zur Stelle und besorgt das 3:2, wenig später stellt er per Abstauber auf 4:2. In den Schlussminuten baut Armin Hilbinger nach einem Konter den Vorsprung noch auf 5:2 aus, was zugleich auch den Endstand darstellt. Für Opponitz gelingt also ein Start nach Maß, während Gaflenz die Heimreise ohne Punkte im Gepäck antreten muss.

Robert Rössler (Co-Trainer SV Opponitz): "Am Ende ist es ein verdienter Sieg, leider hatten wir in der ersten Halbzeit eine knappe halbe Stunde, wo wir den Zugriff auf das Spiel ein bisschen verloren haben. Mit so einem Auftakt ins Frühjahr kann man gut leben."

Josef Bichlbauer (Trainer SV Gaflenz): "Insgesamt geht der Sieg so in Ordnung. Opponitz war immer einen Schritt schneller als wir und hat uns schon in den Anfangsminuten den Matchplan zunichte gemacht. Wir hatten aber auch unsere Momente."

Opponitz - Gaflenz 5:2 (2:1)

Samstag, 25. März 2023, Opponitz, 70 Zuseher, SR Hermann Flatzelsteiner

Tore:

1:0 Dominik Vlasak (4.)

1:1 Niclas Schnetzinger (19.)

2:1 Josef Dusek (42.)

2:2 Simon Rettensteiner (48.)

3:2 Josef Dusek (57.)

4:2 Josef Dusek (69.)

5:2 Armin Hilbinger (85.)

Opponitz: F. Spanring - G. Rössler, P. Blamauer (60. T. Haselsteiner) - A. Hilbinger (85. K. Mayrhofer) - M. Heigl - C. Kerschbaumer - J. Dusek (88. F. Prokesch) - D. Vlasak, T. Motycka - H. Rössler - P. Weissensteiner; D. Sonnleitner, F. Schweighuber

Trainer: Thomas Sonnleitner

Gaflenz: S. Üblacker - N. Schnetzinger, D. Schippany, H. Klinserer - J. Sipos, J. Englisch (75. F. Stubauer) - B. Brenn - A. Klinserer - M. Kern, S. Rettensteiner (60. J. Marjanovic) - V. Kochan; M. Studirach, F. Hirtenlehner

Trainer: Josef Bichlbauer

Karten:

Gelb: Josef Dusek (41., Unsportl.), Clemens Kerschbaumer (80., Unsportl.) bzw. Hannes Klinserer (20., Foul), Julian Englisch (39., Foul), Niclas Schnetzinger (63., Unsportl.)