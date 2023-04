Opponitz feiert Kantersieg im Heimspiel

Werbung

Opponitz - Gresten 6:1. Die Hausherren starten denkbar ungünstig in die Partie und sehen sich schon nach drei Minuten mit einem Rückstand konfrontiert. Nach einer Freistoßflanke greift der Tormann daneben, Teufl drückt den Ball zum 0:1 über die Linie. Opponitz in weiterer Folge nur kurz geschockt und gleicht nacht 17 Minuten durch Vlasak durch einen Weitschuss aus. Nur wenig später ist die Partie bereits gedreht: Weißensteiner schaltet nach einem Querschläger in der Gäste-Defensive am schnellsten und schließt volley zum 2:1 ab. Auf unebenem Untergrund gibt es aber auf beiden Seiten Chancen für weitere Tore, es bleibt jedoch bei der knappen Führung.

Schneller Doppelschlag besiegelt Schützenfest

In den Anfangsminuten bleibt es ob des nur knappen Rückstands der Gäste spannend, ehe die Minuten des Josef Dusek kommen sollten. Mit einem schnellen Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten stellt der quirlige Stürmer auf 4:1, die Vorentscheidung damit gefallen. Das 5:1 vom eingewechselten Fabian Schweighuber nach einem Stanglpass und das 6:1 in der Nachspielzeit vom aufgerückten Innenverteidiger Harald Rössler sind dann noch die Draufgabe für das Opponitzer Schützenfest.

Robert Rössler (Co-Trainer SV Opponitz): „Der Sieg ist am Ende definitiv verdient. Man muss aber schon sagen, dass es in der Halbzeit eigentlich auch 4:4 stehen kann und keiner darf sich beschweren. In dieser Höhe ist es dann vielleicht ein bisschen schmeichelhaft.“

Statistik:

Opponitz - Gresten 6:1 (2:1)

Torfolge: 0:1 (3.) Teufl, 1:1 (17.) Vlasak, 2:1 (21.) Weissensteiner, 3:1 (61.) Dusek, 4:1 (65.) Dusek, 5:1 (80.) Schweighuber, 6:1 (93.) Rössler

Karten: Vlasak (18., Gelbe Karte Foul)Scheinhart (67., Gelbe Karte Foul), Fröschl (48., Gelbe Karte Kritik)

Opponitz: Spanring; Rössler Harald, Haselsteiner, Weissensteiner, Rössler Georg Michael (HZ. Mayrhofer), Motycka, Vlasak, Hilbinger (83. Käfer-Schlager), Blamauer, Dusek, Kerschbaumer

Gresten: Mayerhofer; Wagner Thomas, Fröschl (67. Zulehner), Teufl Julian, Schager, Faschingleitner (HZ. Teufl), Stan, Berisha (67. Frühwald), Scheinhart, Wagner Andreas (67. Bogenreiter), Pöchacker (70. Teufel)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Kerem Özkan