Ausrutscher verboten

Zum Start der 24. Runde gastiert heute Abend Wolfsbach in Kienberg. Die Hausherren konnten vor dem letzten Wochenende aus sechs Partien nur einen Punkt holen, dieser Negativtrend wurde zuletzt mit einem Auswärtssieg in Opponitz beendet. Die Gäste hingegen sind seit drei Runden ungeschlagen, haben sieben Punkte aus diesen Partien geholt. Am vergangenen Wochenende war man spielfrei.

Weiter geht es am Samstag um 17.30 Uhr mit drei Partien. Während Gaflenz Gresten zu Gast hat und Opponitz bei den zuletzt siegreichen Göstlinger bestehen muss, gilt es für Aschbach im Heimspiel gegen Lunz drei Punkte zu holen. Ein Punkteverlust könnte für einen entscheidenden Nachteil in den anschließend zwei noch anstehenden Runden sorgen. Mit Lunz ist jedoch kein leichter Gegner zu Gast, mussten die Lunzer in der Rückrunde doch erst eine Niederlage hinnehmen und knöpften auch Scheibbs vor zwei Wochen schon einen Punkt ab.

Sonntagberg, das von Aschbach zuletzt klar mit 3:0 besiegt worden war und dieses Wochenende spielfrei ist, muss sich möglicherweise nun auch offiziell vom Titel verabschieden. Denn nur wenn sowohl Aschbach als auch Scheibbs verlieren, bestünde rechnerisch noch eine Minimalchance auf Platz eins.

Auch Scheibbs in der Pflicht

Ebenso abliefern muss zum Abschluss der Runde Scheibbs am Sonntag gegen Strengberg. Die Gäste gewannen zuletzt dreimal en suite. Dass Scheibbs nun ein anderes Kaliber darstellen wird, ist dem scheidenden Strengberg-Trainer (die NÖN berichtete) Andreas Walchshofer bewusst. Bloßer Punktelieferant will man jedenfalls aber keiner sein. „Wir haben absolut nichts zu verlieren und können befreit spielen. Wir werden sehen, was am Ende herauskommt.“

Für Hollenstein geht es gegen Ertl nach wie vor um den ersten Sieg in der Rückrunde. Die Gäste hingegen wollen nach der Niederlage gegen Göstling wieder zurück in die Siegerspur finden. Der anvisierte fünfte Platz ist nach wie vor in Reichweite.

Die nächste Runde:

Freitag, 18.30 Uhr: Kienberg/G. - Wolfsbach.

Samstag, 17.30 Uhr: Aschbach - Lunz/See, Gaflenz - Gresten, Göstling - Opponitz.

Sonntag, 17.30 Uhr: Hollenstein - Ertl, Scheibbs - Strengberg.

Spielfrei: FC Sonntagberg.