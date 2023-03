Der Auftakt ins Frühjahr ist getan, in der zweiten Runde im Frühjahr gastiert am Samstag um 16.30 Uhr Göstling zum Derby in Hollenstein. Die Hausherren mussten vergangene Woche eine deutliche Niederlage in Kienberg einstecken und verloren Tormann Irninger nach einer Roten Karte. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann Moral bewiesen und sind nicht untergegangen. Es freut sich jeder auf das Derby und ist motiviert, aber es muss natürlich eine Verbesserung her und wir dürfen nicht solche Fehler machen“, sagt Hollenstein-Trainer Markus Bräuer.

Während zeitgleich der Tabellendritte - mittlerweile auch punktegleich mit Aschbach - zuhause Kienberg empfängt, gastiert um 18 Uhr Ertl in Sonntagberg. Die Gäste konnten zuletzt Aschbach einen Punkt abtrotzen und sind mitverantwortlich, dass die Aschbacher vorerst ihre Tabellenführung einbüßen mussten. Sportlicher Leiter von Sonntagberg, Klaus Egger, ist dementsprechend gewarnt. „Wir haben etwas zu verlieren, die Gegner können befreit drauf losspielen. Wir wollen aber unsere makellose Heimbilanz halten.“

Aschbach brennt auf Sieg

Zum Abschluss des Samstags empfängt Aschbach bei der offiziellen Eröffnung des neuen Flutlichts Opponitz. Die Gäste erwischten zuletzt mit einem 5:2 gegen Gaflenz einen optimalen Start ins Frühjahr, Aschbach ließ hingegen in Ertl beim 3:3 Federn. „Wir nehmen jetzt die Rolle des Jägers auch gern einmal an“, sagt Aschbach-Trainer Daniel Grubhofer.

Zum Abschluss der Runde folgen zwei Partien am Sonntag um 16.30 Uhr. Strengberg muss in Lunz bestehen, präsentierte sich zuletzt bei der knappen 2:3-Niederlage gegen Sonntagberg stark. „Im Vergleich zum Herbst sind wir definitiv besser. Wir wollen drei Punkte mitnehmen“, zeigt sich Strengberg-Trainer Andreas Walchshofer motiviert.

Beim Duell Gaflenz gegen Wolfsbach treffen zwei Verlierer der ersten Frühjahrsrunde im Duell der Tabellennachbarn aufeinander. „Das sind so Partien, in denen wir auf jeden Fall sollten“, sagt Gaflenz-Trainer Josef Bichlbauer. Bei Wolfsbach nicht mit dabei sein wird Karl Kammerhofer, der zuletzt früh ausgetauscht werden musste. „Er ist irgendwie im Rasen hängen geblieben, es schaut nach einem Kreuzbandriss aus. Das schmerzt natürlich sehr“, erklärt Wolfsbach-Sektionsleiter Franky Wutzel.