Die Westen sollen rein bleiben

Genau wie Scheibbs ist auch Ertl noch ungeschlagen. Während Ertl zuletzt gegen Opponitz beim 1:1 erstmals Punkte liegen ließ, musste Scheibbs bisher noch gar keinen Punkt abgeben. Am Samstag gilt es für Ertl beim Auswärtsspiel in Gaflenz wieder einen „Dreier“ einzufahren. Obwohl die Favoritenrolle am Papier klar verteilt ist, gehen die Gäste voll konzentriert in die Partie. „Wir werden überhaupt niemanden unterschätzen. Wir haben im Frühjahr schon gesehen, wie schwierig es dort zu spielen war. Wir müssen schauen, dass wir einen guten Start in die Partie hinbekommen“, sagt Co-Trainer Christian Puchberger.

Für Scheibbs geht die Punktejagd am Sonntag im Heimspiel gegen Strengberg weiter. Beim 6:2 auswärts in Steinakirchen schossen sich die Scheibbser bereits warm, selbiges kann man jedoch von Strengberg behaupten, das Hollenstein mit 7:1 wieder nach Hause schickte. „Das war natürlich wichtig für das Selbstvertrauen. Wir können gegen Scheibbs nichts verlieren“, erklärt Strengberg-Obmann Florian Wagner.

Opponitz will Sieg

Gegen Kienberg soll für Opponitz im Heimspiel ein Sieg her. Zuletzt konnte man einen Punkt in Ertl ergattern, erst einmal musste man in dieser Saison das Feld als Verlierer verlassen. Den vierten Platz will man auch nach dieser Partie innehaben. „Das Selbstvertrauen ist jetzt bei uns da. Und mit unserer spielerischen Anlage, denke ich, können wir da durchaus einen Sieg holen“, sagt Co-Trainer Robert Rössler.

Schon am Freitag empfängt Sonntagberg Göstling. Trotz des Sieges in der Vorwoche gegen Wolfsbach war man aufseiten der Hausherren nicht vollends zufrieden. „Nach vorne haben wir zu wenige Lösungen gefunden, hatten zu wenig Bewegung. Wir wären fehl am Platz, wenn wir mit unseren Ambitionen mit so einer Partie zufrieden wären“, erklärte Sportlicher Leiter Klaus Egger.

Für Hollenstein soll am Samstag im Heimspiel gegen Steinakirchen die Wiedergutmachung gelingen. Gegen Strengberg fasste man zuletzt eine 1:7-Niederlage aus. „Das habe ich natürlich in dieser Art und Weise nicht erwartet. Das war einfach ein gebrauchter Tag für uns. Es hilft nichts, das müssen wir abhaken, uns aufrichten und gegen Steinakirchen anders präsentieren“, sagt Trainer Markus Bräuer.

Wolfsbach empfängt am Sonntag Lunz. Die Lunzer holten zuletzt gegen Gaflenz den ersten Punkt der Saison, Wolfsbach hatte gegen Sonntagberg nur wenig zu melden. Für die Gäste gibt es also die Gelegenheit, als eine von zwei Mannschaften, den ersten Saisonsieg zu holen.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Sonntagberg - Göstling.

Samstag, 16 Uhr: Gaflenz - Ertl, Hollenstein - Steinakirchen, Opponitz - Kienberg/G.

Sonntag, 16 Uhr: Scheibbs - Strengberg, Wolfsbach - Lunz/See.