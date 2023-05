Druck bleibt weiter hoch

Nach den Nachtragspartien am Mittwoch und Donnerstag startet die 22. Runde am Samstag, wo gleich fünf von sechs Partien über die Bühne gehen werden.

Zunächst empfängt Hollenstein um 16 Uhr Gresten. Gegen Lunz lagen die Hausherren sogar in Führung, mussten aber noch den Ausgleich und in den letzten Spielminuten noch zwei weitere Treffer hinnehmen. „Wir haben jetzt aber gegen die ersten vier in der Tabelle gezeigt, dass wir durchaus mithalten können“, bleibt Hollenstein-Trainer Markus Bräuer optimistisch.

Um 17 Uhr gastiert dann Sonntagberg in Gaflenz. Die Hausherren holten zuletzt am Donnerstag einen Punkt im Heimspiel gegen Göstling, dabei kämpfte man sich zweimal nach Rückstand zurück. Die Gäste spielten schon am Mittwoch gegen Wolfsbach und behielten mit 5:1 klar die Oberhand. Viermaliger Torschütze war dabei Jan Knoll.

Ausrutscher sollte vermieden werden

Zeitgleich ist Lunz zu Gast in Scheibbs. Die Scheibbser mussten sich in der vergangenen Runde mit einem Punkt bei Sonntagberg begnügen. Aschbach zog mit dem 4:0-Sieg gegen Kienberg am Donnerstag wieder an Scheibbs vorbei, das jedoch eine Partie weniger am Konto hat. Einen Ausrutscher dürfen sich die Scheibbser also nicht erlauben, bei einem Punktverlust gegen Lunz übernimmt Aschbach wieder die Tabellenführung.

Ebenso um 17 Uhr ist Ertl in Kienberg zu Gast. Die Ertler spielten zuletzt zweimal in Folge 0:0. „Für uns ist das kein Beinbruch. Positiv ist auf jeden Fall, dass wir kein Tor bekommen haben. In der Offensive waren wir aber nicht wirklich zwingend“, erklärt Co-Trainer Christian Puchberger.

Um 17.30 Uhr geht dann die Partie Wolfsbach gegen Opponitz über die Bühne. Nach dem spielfreien Woche gastierte Opponitz am Donnerstag in Lunz und holte ein 3:3. Damit blieb man zum vierten Mal in Folge ungeschlagen, in der Rückrunde leistete man sich überhaupt erst eine Niederlage. Wolfsbach hatte hingegen beim 1:5 gegen Sonntagberg einen schweren Stand, musste auf viele Spieler verzichten. „Das schaut jetzt am Wochenende hoffentlich schon wieder besser aus“, erklärt Sektionsleiter Franky Wutzel.

Zum Abschluss der Runde gastiert Strengberg am Sonntag in Göstling. Die Gäste holten zuletzt einen 2:0-Heimsieg gegen Kienberg. Mit dabei wird nun allerdings Matthias Hackl sein, der aufgrund der fünften Gelben Karte aussetzen muss.

Die nächste Runde:

Samstag, 16 Uhr: Hollenstein - Gresten; 17 Uhr: Gaflenz - Sonntagberg, Kienberg/G. - Ertl, Scheibbs - Lunz/See; 17.30 Uhr: Wolfsbach - Opponitz.

Sonntag, 17 Uhr: Göstling - Strengberg.