Entscheidung um Herbstmeistertitel fällt

Die Meisterschaft neigt sich dem Ende der Herbstsaison zu, die Entscheidungen vorne und hinten in der Tabelle fallen nun erst in der letzten Herbstrunde.

Bereits am Freitag geht es los mit der Partie Sonntagberg gegen Lunz. Die Sonntagberger steigen nach der spielfreien Runde wieder ein, hatten zuletzt mit einer negativen Formkurve zu kämpfen.

Ebenfalls am Freitagabend empfängt Steinakirchen Ertl. Die Gäste schossen sich zuletzt mit einem 8:1-Heimerfolg gegen Strengberg warm, während sich die Hausherren gegen Lunz knapp geschlagen geben mussten. Die letzten Minuten der Partie wurden dabei aufgrund einer Verletzung nicht mehr ausgetragen (die NÖN berichtete).

Wer wird Herbstmeister?

Die Entscheidung um den Herbstmeistertitel fällt am Samstag in Scheibbs. Zu Gast sind die Grestner, die aktuell auf dem zweiten Platz liegen und mit einem Sieg im direkten Duell noch an den Scheibbsern vorbeiziehen könnten.

Auch im hinteren Teil der Tabelle ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Für Gaflenz gibt es im Heimspiel gegen Göstling die letzte Chance, die Rote Laterne doch noch an die spielfreien Wolfsbacher abzugeben.

Hollenstein musste sich zuletzt zwar klar gegen Gresten geschlagen geben, geht aber dennoch mit Zuversicht ins Derby gegen Opponitz. „Wir wollten aus den letzten drei Partien noch 6 Punkte holen, 3 davon haben wir gegen Kienberg schon geholt. Die anderen drei wollen wir jetzt auch noch haben“, erklärte Trainer Markus Bräuer. Opponitz hingegen reist mit dem Negativerlebnis vom 0:3 zuhause gegen Göstling an, will ein womöglich heißes Derby aber dennoch für sich entscheiden. „Wir wollen den Herbst natürlich mit drei Punkten beenden und 'Best of the rest'“ sein“, sagt Co-Trainer Robert Rössler. Denn mit einem Sieg könnte man Platz vier als erster Verfolger des Spitzentrios absichern.

Kienberg muss nach der 0:3-Niederlage gegen Scheibbs in Strengberg antreten, das zuletzt eine deutliche 1:8-Pleite in Ertl bezog.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Sonntagberg - Lunz/See, Steinakirchen - Ertl.

Samstag, 14 Uhr: Gaflenz - Göstling, Hollenstein - Opponitz, Scheibbs - Gresten, Strengberg - Kienberg/G.