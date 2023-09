Erster Sieg soll her

Bereits am Freitagabend startet die vierte Runde der Saison mit zwei Spielen um 19.30 Uhr. Ertl steigt dabei nach dem zuletzt spielfreien Wochenende wieder ins Meisterschaftsgeschehen ein und empfängt auf eigener Anlage Kienberg. Zuvor startete Ertl mit zwei Siegen aus zwei Spielen perfekt in die Saison, jedoch zeigte sich auch Kienberg beim 2:1-Sieg gegen Lunz deutlich verbessert nach der 3:9-Pleite gegen Sonntagberg.

Ebenfalls am Freitagabend gastiert Opponitz beim FC Sonntagberg. Die Hausherren zeigten auch in der vergangenen Runde eine ansprechende Leistung, mussten sich aber trotzdem 2:4 gegen Gresten geschlagen geben. Größtes Manko bisher: die Defensive. Während man mit 13 Toren die meisten der Liga erzielte, kassierte man mit zwölf auch die meisten Gegentore. „Wir müssen hinten noch mehr die Stabilität finden. Die Leistungen an sich gefallen mir schon gut, aber wir machen noch zu viele Fehler“, erklärt Sportlicher Leiter Klaus Egger.

Strengberg will nachlegen

Während es am Samstag für Lunz zuhause gegen Gresten um den ersten Punkt der Saison geht und Scheibbs gegen Göstling weiterhin die weiße Weste rein halten will, empfängt Strengberg am Sonntag um 11 Uhr Wolfsbach. Die Hausherren konnten zuletzt ihre Misere beenden und sich nach zwei Niederlagen in zwei Spielen mit einem klaren 4:0-Sieg in Gaflenz befreien.

Um 16.30 Uhr hat dann Steinakirchen noch Gaflenz zu Gast. Die Hausherren halten bei zwei Zählern und sind neben Lunz, Wolfsbach und Hollenstein eines der vier Teams, das noch auf den ersten Sieg wartet. Nach der herben Heimpleite gegen Strengberg war für Trainer Josef Bichlbauer klar: „Das ist sicher auch eine Partie, wo wir uns etwas ausrechnen können. Da müssen wir aber ganz anders auftreten als zuletzt.“ Nicht mit dabei sein wird Julian Englisch nach seiner Gelb-Roten Karten gegen Strengberg.

Spielfrei ist diese Woche der FC Hollenstein.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Ertl - Kienberg/G., Sonntagberg - Opponitz.

Samstag, 16.30 Uhr: Lunz/See - Gresten, Scheibbs - Göstling.

Sonntag, 11 Uhr: Strengberg - Wolfsbach; 16.30 Uhr: Steinakirchen - Gaflenz.